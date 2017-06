Überraschung bei der Wahl zum "Firmenauto des Jahres 2017": Deutsche Hersteller verlieren, eine amerikanische Marke gewinnt die Kategorie mit dem größten Prestige. Auch Volvo und Skoda jubeln. Das sind die Auf- und Absteiger.

Es ist ein Härtetest für alle Hersteller: Bei der Wahl zum „Firmenauto des Jahres“ geht es weniger um das schönste Design als vielmehr um die Alltagstauglichkeit von Dienstwagen. Die Jury besteht aus Profis: 200 Flottenmanager, die bestimmen, welche Wagen ihre Unternehmen auf den Firmenparkplatz stellen. Bei Europas größtem Dienstwagen-Vergleichstest fuhren und bewerteten die Experten dieses Jahr 76 Modelle. Neben Fahrverhalten und Komfort floss vor allem die Wirtschaftlichkeit im Alltag in die Bewertung ein. Die Redaktion des Fachmagazins „Firmenauto“, das die Wahl gemeinsam mit der Sachverständigen-Organisation Dekra veranstaltet, bewertete zudem die Kategorien „Preis“ und „Umwelt“.

Welche Modelle die Profis als Firmenauto des Jahres 2017 auszeichneten, sehen Sie oben in der Bildergalerie über diesem Artikel.

Anzeige

Im Vergleich zum Vorjahr tut sich einiges im Sieger-Ranking: Während 2016 die deutschen Hersteller fast alle Siegermedaillen ergatterten, verlieren sie diesmal deutlich an Boden. Ausgerechnet in der wichtigen Kategorie Oberklasse, die 2016 BMW mit seiner 7-er Reihe gewann, räumt eine junge, amerikanische Marke ab: Tesla.

Abgestraft wurde der vom Diesel-Skandal gebeutelte Volkswagen-Konzern: VW-Tochter Audi, letztes Jahr mit dem A3, A4 und A6 noch dreifacher Sieger in unterschiedlichen Kategorien, ging leer aus. Trostpreis: Für den „Service für Flottenkunden“ gab es Lob. Ebenfalls auffällig: Während Dieselfahrzeuge bei den kühl kalkulierenden Flottenmanagern wegen der Ersparnis an der Tankstelle jahrelang viele Kategorien dominierten, setzen sich zunehmend auch zeitgemäße Hybrid- und Elektroautos durch. So wurden vier reine Elektro-Autos ausgezeichnet, die sich gegen Fahrzeuge mit konventionellen Motoren durchsetzten. Auch Hybrid-Autos schnitten im direkten Vergleich gegen Diesel und Benziner deutlich besser ab als in der Vergangenheit.

Insgesamt zwölf Kategorien gab es in diesem Jahr, von Minicars über Mittel- und Oberklasse bis SUVs in unterschiedlichen Größen. In der jeweiligen Gesamtwertung der einzelnen Kategorien landeten die deutschen Hersteller sechsmal auf dem ersten Platz: Fünfmal gewann Mercedes, einmal Volkswagen. BMW und Audi gelang kein Sieg. Der US-Herausforderer Tesla gewann dagegen in zwei Kategorien die Gesamtwertung und die japanischen Hersteller Toyota und Mazda jeweils einmal. Innerhalb der Gruppe der Importeure schnitt auch Volvo besser ab als die meisten Konkurrenten. Alle Gewinner finden Sie in der Bildergalerie.