In eigener Sache Mareike Fischer rückt an die Spitze der impulse-Akademie

Vier Jahre nach dem Management-Buy-out von impulse baut Verleger Dr. Nikolaus Förster, 48, die impulse-Akademie weiter aus und ernennt Dr. Mareike Fischer, 39, zur Leiterin. „Ich freue mich, dass wir in der Weiterentwicklung von impulse jetzt den nächsten Schritt gehen können und Mareike Fischer diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt“, sagt impulse-Chef Förster, der 2013 Deutschlands führendes Unternehmermagazin impulse vom Hamburger Konzern Gruner + Jahr übernommen und einen eigenen Verlag gegründet hatte. Mareike Fischer rückt am 1. Februar an die Spitze der impulse-Akademie, die der Verleger 2015 in Hamburg gegründet und seitdem mit seinem Team ausgebaut hat. Angeboten werden insbesondere Seminare zur Kundengewinnung („Storytelling“) und Strategieentwicklung („Visioning“) sowie individuelle Beratung (www.impulse.de/akademie). Inzwischen profitieren eine Vielzahl von Teilnehmern, von Gründern über Familienunternehmer bis zum Dax-Konzern, vom Know-how der Akademie, die auf das unternehmerische Wissen des impulse-Netzwerks zurückgreifen kann.

Mareike Fischer bündelt künftig sämtliche Akademie-Aktivitäten. Nach einer Promotion über Gründungsmanagement an der Leuphana Universität Lüneburg, einer Ausbildung als Business Coach und Erfahrung in einem Hamburger Start-up arbeitete sie zuletzt als persönliche Referentin des impulse-Verlegers. „Ich freue mich sehr über diese Aufgabe“, sagt Mareike Fischer. „Gerade weil impulse durch Recherchen so viele unternehmerische Ideen sammelt und wir selbst ein inhabergeführter Mittelständler sind, können wir anderen Unternehmern bei der Weiterentwicklung wertvolle Impulse geben.“

Anzeige

Im Zuge der neuen Struktur stoßen weitere Mitarbeiter zum impulse-Team: Lara Vollmar, 28, verstärkt das Teilnehmermanagement der Akademie, Andrea Braunger, 45, die Kundenbetreuung. Tobias Struve, 28, stößt als E-Commerce-Manager dazu. Zuständig für Personal und Buchhaltung ist künftig Anna Bicker, 35. Die Assistenz der Geschäftsführung übernehmen Cathleen Kliche, 46, und Maike Pleyn, 26.