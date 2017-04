Rentenversicherungspflicht Der Staat will Selbstständige bevormunden!

Das Arbeitsministerium will Selbstständige verpflichten, in die gesetzliche Rente einzuzahlen, um sie vor Altersarmut zu schützen. Eine Farce, denn es gibt eine bessere Lösung. Ein Kommentar von Unternehmer Hubertus Porschen.

Die Altersvorsorge ist kein Thema, das die Menschen leidenschaftlich packt. Eher etwas, was er gerne verdrängt. Doch ab und zu grüßt denjenigen, der sich nicht ausreichend damit beschäftigt, das schlechte Gewissen. Die ungeplante Altersvorsorge bereitet Bauchschmerzen – zu Recht. Jeder sollte an der Rentendebatte teilnehmen – es ist schließlich die eigene finanzielle Absicherung im Alter, um die es geht.

Meist übernimmt diese Planung die Regierung. Sie darf, durch die Leidenschaftslosigkeit der Bevölkerung, schalten und walten wie sie möchte. Bei Selbstständigen war das bis jetzt kaum möglich, denn sie zahlen mehrheitlich nicht in die gesetzliche Rentenkasse ein. Das soll sich mit dem Vorschlag der SPD zur Rentenversicherungspflicht für Selbstständige oder der sogenannten Bürgerversicherung, die von Linken und Grünen getragen wird, ändern.

Woher kommt die Idee?

Aktuell sind lediglich rund drei Prozent der über 65-Jährigen in Deutschland auf die Grundsicherung im Alter angewiesen. Rund ein Viertel der Bezieher sind ehemalige Selbstständige, viele davon Soloselbständige. Insgesamt sind 94.000 ehemalige Selbständige auf die Grundsicherung angewiesen. Zum Vergleich: 18 Millionen Menschen beziehen eine staatliche Altersrente. Wir sprechen hier also von einer Randerscheinung. Die Regierung will dennoch eine Versicherungspflicht für Selbstständige einführen. Das hört sich erst einmal vernünftig an, ist aber auf den zweiten Blick für die Selbstständigen eine Farce, denn alle werden zur Kasse gebeten.

Die Idee vernachlässigt gnadenlos die vielen Millionen Selbstständigen, die im Alter gut für sich sorgen können und zwar ohne in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Zusätzlich – so argumentieren Befürworter – würde sich das Beitragsvolumen vergrößern. Ja, das Beitragsvolumen würde zwar erhöht, jedoch natürlich auch die Anzahl derjenigen mit Rentenanspruch. Mit dem Wissen über den demographischen Wandel wäre das Ergebnis eher kontraproduktiv. Wieder einmal ein unausgegorener paternalistischer Ansatz des Staates, der dem Bürger jegliches Verantwortungsbewusstsein abspricht. Der Staat wird Vormund – gerade davon wollen sich doch Selbstständige ein Stück weit lösen.

Was ändert die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige?

Jeder der 3,6 Millionen Selbstständigen wäre verpflichtet, in die gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen. Man beachte: Zurzeit machen es – wahrscheinlich mit guten Gründen – nur 250.000. Das hieße im Umkehrschluss, dass 3,35 Millionen Selbstständige gegen ihren Willen dazu verpflichtet würden, einen Rentenbeitrag zu zahlen. Dieser Verlust von Kapital, das sonst in Investitionen, Mitarbeiter oder die private Altersvorsorge fließen würde, wäre nicht mehr verfügbar. Gerade in der Gründungsphase eines Unternehmens sind 300 bis 400 Euro im Monat nicht wenig Geld. Die Konsequenz: Alle Selbstständigen werden ihrer Vorsorgefreiheit beraubt, also der Entscheidung, wie sie für das Alter vorsorgen wollen.

Rentenversicherungspflicht hätte fatale Konsequenzen

Es stimmt: Überproportional viele Menschen, die im Alter in die Grundsicherung fallen, sind Selbstständige. Diesen Umstand gilt es zu ändern. Mit einer Rentenversicherungspflicht, wie von der Regierung gefordert, sind Selbstständige im Alter zwar versorgt, die Konsequenzen wären allerdings fatal. Jeder Selbstständige wäre der Möglichkeit beraubt zu wählen, mit welchen Produkten er sich für die Rente wappnen will. Außerdem könnte niemand mehr entscheiden, wie viel Geld er Monat für Monat zur Seite legt. Flexibilität ist für Selbstständige in der Altersvorsorge wichtig, da das Einkommen und die steuerlichen Umstände in kurzer Zeit extrem variieren können. Wird ein gutes Geschäftsjahr verzeichnet, kann mehr Geld auf die hohe Kante gelegt werden, bei schlechten Jahren wäre ein fixer Abschlag für die Rentenversicherung im besten Fall ärgerlich, im schlimmsten Fall existenzbedrohend. Insgesamt ist die Rentenversicherungspflicht also eine Regelung, die zwar absichert, aber viele Opfer mit sich bringt.

Statt einer Rentenversicherungspflicht wäre eine Altersvorsorgepflicht die bessere Variante. Hierbei hätten Selbstständige weiter die freie Auswahl der Vielzahl von Produkten zur Altersvorsorge. Es könnte ein individueller Rentenplan erstellt werden, der Besonderheiten des Unternehmens und des Unternehmers berücksichtigt. Eine Bedingung würde es allerdings geben: Die Absicherung müsste im Alter mindestens das Niveau der Grundsicherung erreichen! Dieser Vorschlag wäre ein Kompromiss aus Vorsorgefreiheit und Vorsorgepflicht.

