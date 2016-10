"Die Höhle der Löwen" Jochen Schweizer steigt aus

Ausgebrüllt: Jochen Schweizer zieht sich aus der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" zurück. Der Grund: In der Zeit, in der die vierte Staffel gedreht wird, hat der Erlebnisunternehmer andere Pläne.

Drei Staffeln lang hat er auf dem Sessel neben der Feuerschale gesessen, doch damit ist jetzt Schluss: Bei der 4. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ im nächsten Jahr ist Jochen Schweizer nicht mehr dabei. Das gab der Erlebnisunternehmer und Investor am Dienstag bekannt.

Schweizer wolle sich „in der ersten Jahreshälfte 2017 uneingeschränkt der Jochen Schweizer Arena widmen“, hieß es auch in der Pressemitteilung, die der Unternehmer versandte. In dem Erlebniszentrum im Süden Münchens sollen Besucher unter anderem beim Body Flying, Indoor-Surfen und im Hochseil-Klettergarten Spaß und Nervenkitzel erleben können. Die Eröffnung der Arena am 4. März 2017 falle mitten in den Produktionszeitraum von Staffel 4, hieß es.

Schweizer dankte Vox und der Produktionsfirma Sony Entertainment für drei erfolgreiche Jahre. „Dem Sender, der Produktion, meinen Mitlöwen und last but not least meinem Nachfolger wünsche ich von Herzen Erfolg und ein glückliches Händchen“, sagte er zu seiner Entscheidung.

Noch vor zehn Tagen hatte sich Schweizer im impulse-Interview nicht festlegen wollen, ob er weiterhin als Investor zur Verfügung stehe. Er hatte jedoch Kritik an der Auswahl der Gründer anklingen lassen: „Es gab einfach nicht genug Pitches, die für mich interessant gewesen wären“, antwortete er auf die Frage nach seiner Zurückhaltung bei Investments. „Ich suche nach Investitionen, bei denen ich außer Geld auch mein gesamtes Ökosystem einbringen kann, denn nur dann minimiere ich das Risiko, mein Geld zu verlieren, und kann den Gründer substanziell unterstützen.“

