12. Juli, Herrenberg bei Stuttgart Besuchen Sie mit uns eine der rennomiertesten Möbelmarken Deutschlands

Seit 150 Jahren steht die Möbelmarke Walter Knoll für Design, Handwerk und Qualität. Schauen Sie beim impulse-Netzwerktreffen am 12. Juli in Herrenberg hinter die Kulissen des Unternehmens und erfahren Sie mehr über die Firmenkultur, die Walter Knoll so erfolgreich macht.

Walter Knoll gilt als eine der renommiertesten Möbelmarken Deutschlands. 1865 in Stuttgart als „Leder Geschäft“ gegründet, wurde das Unternehmen früh zum königlichen Hoflieferant und schuf im 20. Jahrhundert Klassiker der Moderne: Vom ersten ledernen Clubsessel über „Prodomo“-Sessel der 1920er-Jahren mit neuer Polstertechnik bis hin zu leichten Aluminiumsesseln für Zeppeline und Schalensesseln, die auch heute noch nachgefragt werden.

1993 übernahm die Möbelfamilie Benz das Unternehmen, das Designgeschichte schrieb. Seither führt Markus Benz, der älteste Sohn von Rolf Benz, die Geschäfte. Produziert wird – seit 150 Jahren – ausschließlich in Deutschland. Als wichtigstes Erfolgsrezept beschreibt Markus Benz die Firmenkultur, die im Familienunternehmen herrscht.

Das erwartet Sie beim impulse-Netzwerktreffen am 12. Juli in Herrenberg nahe Stuttgart:

Eine persönliche Führung durch die Produktion

durch die Produktion Exklusive Einblicke: Erfahren Sie von Markus Benz persönlich, wie es Walter Knoll gelingt, eine erfolgreiche Firmenkultur aufrechtzuerhalten und ein engagiertes Team zu führen.

Erfahren Sie von Markus Benz persönlich, wie es Walter Knoll gelingt, eine erfolgreiche Firmenkultur aufrechtzuerhalten und ein engagiertes Team zu führen. Konkrete Ideen für die Praxis, wie auch Sie in Ihrem Unternehmen eine erfolgreiche Firmenkultur fördern können

Das Treffen findet am 12. Juli 2017 von 10 bis 15 Uhr bei Walter Knoll in Herrenberg nahe Stuttgart statt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Melden Sie sich hier an. impulse-Mitglieder (Abonnenten) zahlen den rabattierten Sonderpreis von 99 Euro, Kooperationsmitglieder zahlen 149 Euro, Nicht-Mitglieder 299 Euro.

Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter 040 / 60945 22-77 zur Verfügung.