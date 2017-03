Das impulse-Team sucht Verstärkung mit Herz, Engagement und Köpfchen. Willst Du schon bald unsere Events noch besser machen?

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung und zwar

eine/n Event-Manager (w/m)

in Vollzeit/Teilzeit für den Standort Hamburg.

Anzeige

Wer wir sind

Die Impulse Medien GmbH ist ein innovativer Hamburger Verlag. Herzstück ist das impulse-Magazin, das 1980 erstmals bei Gruner + Jahr erschien. 2013 übernahm Chefredakteur Nikolaus Förster das Unternehmermagazin im Zuge eines Management-Buy-outs und gründete die Impulse Medien GmbH. Seitdem haben wir die Angebote des Verlages stark ausgeweitet. Heute umfasst impulse fünf Geschäftsfelder: Magazin, Buch, Digital, Akademie und Events.

Wen wir suchen

Für unsere Events suchen wir ab sofort Dich – eine Eventmanagerin oder einen Eventmanager mit Herz, Engagement und Köpfchen. Du vertrittst uns bundesweit mit

Leidenschaft für die Marke impulse und unsere Zielgruppe: Unternehmer.

Neben externen Events wie z.B. Unternehmermessen bist du auch verantwortlich für die Planung und Umsetzung unserer hauseigenen Veranstaltungen: deutschlandweite

Netzwerktreffen, Unternehmerlunches oder Konferenzen. Alles, was Unternehmer unter der Marke impulse zusammenführt und inspiriert, soll von dir konzipiert, organisiert und betreut werden.

Das sind Deine Aufgaben

Interne und externe Events konzipieren, planen und organisieren

Angebote von Dienstleistern einholen und koordinieren

Neue Ideen und Projekte mitentwickeln

Administrative Tätigkeiten

Das bringst Du mit

einen Hochschulabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung, idealerweise im Bereich Event, Marketingkommunikation oder Hotellerie

Du kannst gut kommunizieren, bist souverän im Umgang mit Kunden und denkst analytisch

Selbstständiges Arbeiten, die Lust, Verantwortung zu übernehmen und Dich in ein Team zu integrieren sind für Dich selbstverständlich

Du bist gern (auch mal am Wochenende) unterwegs, belastbar und zuverlässig

Erfahrungen im Bereich Eventmanagement sind unerlässlich

Unser Angebot an Dich

Wir bieten Dir einen Arbeitsplatz in einem dynamischen, wachsenden Medienunternehmen. Unser Team ist sehr innovationsfreudig – wir setzen gute Ideen und

Projekte schnell in die Tat um. Uns verbindet der Wunsch, kreativ, selbstständig und auf Vertrauensbasis miteinander zu arbeiten.

Konnten wir Dein Interesse wecken? Dann sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail, an:

Impulse Medien GmbH

Dr. Mareike Fischer

Leiterin der impulse-Akademie

Hammerbrookstraße 93,20097 Hamburg

fischer.mareike@impulse.de