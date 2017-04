Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt, macht sie schneller und flexibler. Doch in vielen Unternehmen sind diese Vorteile noch nicht angekommen. Denn sie erfordern nicht nur eine neue Unternehmenskultur, sondern auch Technologien, die die digitale Zusammenarbeit so einfach wie möglich gestalten.

Fast jeder nutzt heute beruflich neben dem Festnetz auch ein Handy – doch in den meisten Unternehmen sind diese Kommunikationswege getrennt. Mitarbeiter jonglieren hier mit verschiedenen Nummern, mehreren Mailboxen und Anruflisten. Hinzu kommt, dass Videokonferenzen meist nur in speziellen Meeting-Räumen möglich sind und zum Beispiel Messaging häufig dem Smartphone vorbehalten bleibt. Praktisch existieren parallele Infrastrukturen, die nicht miteinander kompatibel, kompliziert und teuer sind.

Mit virtuellen, IP-basierte Telefonanlagen lassen sich die Dienste der unterschiedlichen Kommunikationskanäle in einem einheitlichen System bündeln: vom PC über das Mobiltelefon, Tablet und Notebook bis zum Fax und dem Festnetz. Vodafone bietet mit One Net Business eine optimale Kommunikationslösung für viele Bedürfnisse an.

Immer und überall erreichbar

Selbst kleine Unternehmen brauchen eine vermittlungsfähige Telefonie-Lösung. Es sollte zum Beispiel problemlos möglich sein, Gespräche zu Kollegen weiterzuvermitteln. Bei One Net Business sehen die Kollegen dank Präsenzanzeige sofort, wer gerade verfügbar ist, oder können mittels intelligenter Anrufsteuerung Kunden direkt mit dem richtigen Gesprächspartner verbinden.

Eine feste Telefonnummer für jeden Ansprechpartner schafft im Kundenkontakt einen einheitlichen und professionellen Auftritt. Ob Mobiltelefon, Tischtelefone oder das Telefonieren per Laptop: mit One Net Business bleiben Mitarbeiter immer unter einer Festnetznummer erreichbar. Mailbox und Anrufliste synchronisieren sich ebenfalls auf allen Geräten – das sorgt für Einfachheit und mehr Übersicht.

Digitale Zusammenarbeit

Zudem eröffnen digitale Technologien neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten – ohne dass alle Beteiligten am gleichen Ort beschäftigt sind, geschweige denn am gleichen Tisch sitzen müssen. Dazu dienen Services wie Desktop Sharing, Instant Messaging, Video- und Audiokonferenzen sowie ein virtueller, ständig verfügbarer Konferenzraum, die bei One Net Business gleichermaßen mit Smartphone und Laptop nutzbar sind.

Einfach und flexibel

Für den Betrieb einer IP-basierten Telefonanlage benötigen Unternehmen nur eine Datenleitung und den entsprechenden Mobilfunktarif. Die gesamte Administration und Einstellung lässt sich einfach über die cloudbasierte Lösung abwickeln: Wo früher Techniker aufwendig die Anlage einstellen mussten, da reichen jetzt wenige Mausklicks. Und bei Bedarf können Rufnummern für neue Geräte, (Home-Office-)Mitarbeiter oder Filialen schnell online hinzugefügt werden. Mit One Net Business reagieren Unternehmen flexibel auf interne Strukturänderungen.

High-End-Telefonie

Im Gegensatz zum ISDN-Standard bietet die moderne IP-Technologie eine hohe Ausfallsicherheit und garantiert höchste Standards beim Datenschutz. Die zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren von Vodafone sorgen dafür, dass Unternehmen mit One Net Business jederzeit erreichbar sind. Durch regelmäßige Software-Updates wächst zudem der Funktionsumfang ständig, sodass Nutzer dieser Lösungen immer auf der Höhe der Telekommunikationstechnik bleiben. Und dank HD-Telefonie haben Nutzer durch die moderne IP-Technik eine bessere Sprachqualität als in den bisherigen Telefonnetzen.

One Net Business verknüpft die Infrastruktur vom Festnetz über Mobilfunk bis zu Instant Messaging und Videokonferenzen – und das als software-basierte Lösung aus der deutschen Cloud. Auch kleine und mittelständische Unternehmen können von dieser professionellen High-End-Telefonie profitieren – abgerechnet wird auf Monatsbasis pro Nutzer, so dass anfängliche Investitionskosten wie bei einer herkömmlichen Telefonanalage entfallen.

Mehr Informationen über One Net Business