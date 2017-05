Virtuelle Telefonanlagen bieten ideale Möglichkeiten für Unternehmen, die flexibel wachsen und gleichzeitig jederzeit eine hohe Servicequalität bieten wollen. Das Möbelhaus „Who’s Perfect“ setzt dafür auf One Net Business von Vodafone.

Italienisches Design, exklusive Möbel, herausragende Qualität und das zu attraktiven Preisen – dafür steht „Who’s Perfect“. Das Unternehmen, das 1996 den ersten Store in München eröffnete, überzeugt mit seinem Angebot immer mehr Menschen und wächst dynamisch. Mittlerweile gibt es eigene Filialen in 17 Städten bundesweit, hinzu kommen „Pop-Up-Stores“ in verschiedenen Einkaufszentren. Ein weiteres Geheimnis dieses Erfolgs ist der Top-Service: Kunden werden intensiv betreut, zum Beispiel durch Beratung im Geschäft oder beim Kunden vor Ort, durch Anlieferungs- und Montagedienstleistungen.

Bei der Entscheidung für eine neue Telefonanlage kommt so ein komplexer Anforderungskatalog zusammen: einerseits muss sie flexibel erweiterbar sein, andererseits höchsten Serviceansprüchen genügen. One Net Business bietet dafür eine umfassende Kommunikationslösung.

Die virtuelle Telefonanlage in der Praxis

Die neue Telefonanlage lässt sich jederzeit problemlos an die künftige Unternehmensentwicklung und variierende Marktbedingungen anpassen. Mit nur wenigen Klicks kann „Who’s Perfect“ zum Beispiel neue Mitarbeiter, neue Nebenstellen oder Filialen integrieren – nahtlos und flexibel. Die Anbindung ist sowohl über eine beliebige Datenverbindung als auch via Mobilfunk möglich. Eine wichtige Funktion für die Pop-Up-Stores, die in der Vergangenheit häufig bestehende Infrastruktur in den Einkaufszentren nutzen mussten. Alle Kommunikationswege sind auf einer Plattform vereint, können hier verwaltet und erweitert werden.

Für die Kunden bedeutet dies einen noch höheren Komfort: Monteure und Service-Mitarbeiter sind immer für sie erreichbar – sowohl im Büro als auch unterwegs oder von Zuhause. Bekannte Rufnummern bleiben jederzeit trotz Expansion und häufiger Umzüge erhalten. Und bei Geschäftsanrufen über die Mobiltelefone der Mitarbeiter wird automatisch die Nummer der Service-Zentrale übermittelt, so steht bei Rückfragen direkt ein qualifizierter Ansprechpartner bereit.

Weitere Digitalisierung in Planung

Ein weiterer Vorteil aus der Sicht von „Who’s Perfect“: Die Installation, Wartung und den reibungslosen Betrieb der TK-Anlage übernehmen Experten von Vodafone. Die eigene IT-Abteilung kann sich damit voll und ganz auf strategische Projekte konzentrieren. Hier ist schon einiges in Planung – auch wieder in enger Zusammenarbeit mit Vodafone. So sollen Kunden beispielsweise künftig direkt bei den Monteuren bezahlen können: ganz einfach über das Smartphone der Mitarbeiter. Das ist bequem und sicher für die Kunden und entlastet die Buchhaltung in der Zentrale, denn die Transaktion kann sofort verbucht werden.

Die virtuelle Telefonanlage One Net Business hat das Team von „Who’s Perfect“ rundum überzeugt: Mit der cloudbasierten Lösung kann das Unternehmen höchste Service-Qualität für die Kunden bieten und auch in Zukunft flexibel und wettbewerbsfähig agieren.

Mehr Informationen über One Net Business

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.