Bilder der impulse-Konferenz „Aus Fehlern lernen“-Konferenz 2016

Vom Himmel hoch, da kommt er her: Lazar Backovic moderierte die "Aus Fehlern lernen"-Konferenz 2016. Seit drei Jahren lädt impulse ins Alte Kesselhaus in Düsseldorf, um offen über unternehmerische Fehler zu sprechen - und von den Erfahrungen andere zu lernen.

Lernen musste auch Manfred Maus so einiges - manchmal auf die harte Art. Er ist einer der Protagonisten des impulse-Buches "Mein größter Fehler", das auf der Konferenz vorgestellt wurde und in dem gestandene Unternehmer erzählen, was bei ihnen falsch gelaufen ist. Denn: Über Erfolge zu reden, ist was für Anfänger. Wahre Helden offenbaren auch ihre bittersten Niederlagen. © Daniel Ziegert