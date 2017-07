Büropflanzen Die 12 besten Grünpflanzen fürs Büro

Der Bogenhanf ist eine der unkompliziertesten Büropflanzen und fast nicht tot zu kriegen. Ob Licht oder Schatten ist dem Bogenhanf eigentlich egal und auch das Gießen kann mal ein oder zwei Monate vergessen werden. Nur unter 15 Grad sollten es im Büro nicht werden.© picture alliance / blickwinkel/R. Koenig

Auch der Gummibaum ist eine sehr pflegeleichte Grünpflanze. Er braucht nur wenig Wasser, hat aber gerne einen hellen Standort. Mit seinen großen, dunkelgrünen, dicken Blättern macht der Gummibaum jedes Büro schöner. Einziger Nachteil: Die großen Blätter sind echte Staubfänger und müssen hin und wieder abgeputzt werden.© picture alliance / Arco Images GmbH

Wem Grünpflanzen auf Dauer zu langweilig sind, für den ist die Klivie die richtige Pflanze. Sie ist zwar etwas anspruchsvoller als Gummibaum und Co., dafür bekommt sie im Spätwinter oder Frühjahr große gelb-orangene Blüten. Die Klivie sollte nicht austrocknen, aber auch nicht komplett nass stehen.© Crosa/Flickr/Lizenz:CC BY 2.0

Die Yucca-Palme ist eigentlich gar keine Palme, sondern gehört in Wahrheit zu den Spargelgewächsen und wird auch Palmlilie genannt. Sie braucht wenig Wasser, bevorzugt aber einen hellen und sonnigen Standort im Büro. Lässt man eine Yucca-elephantipes, so lautet ihr voller Name, ungestört wachsen, kann sie bis zu fünf Meter hoch werden.© picture alliance / blickwinkel/fotototo

Die Birkenfeige kennen viele unter dem Namen Ficus Benjamini, von Fans liebevoll auch Benjamin genannt. Sie ist eine der beliebtesten deutschen Büropflanzen, ist aber ein wenig anspruchsvoller als andere Grünpflanzen. Sie mag wenig Wasser, dafür aber einen hellen Standort. Weil der Ficus groß und buschig werden kann, eignet er sich gut als Lärmschutz. Falls Sie Ihr Büro teilen, fragen Sie besser vorher bei Ihren Kollegen nach: Der latexhaltige Saft ist nichts für manchen Allergiker.© PhotoSG/Fotolia

Der Drachenbaum, auch Dracaena genannt, ist eine sehr genügsame Büropflanze. Er mag wenig Wasser, wenig Sonne und wenig Dünger. Weiterer Pluspunkt: Der Drachenbaum zieht viele Schadstoffe aus der Luft.© Maja Dumat/Flickr/Lizenz:CC BY 2.0

Sterben bei Ihnen immer alle Pflanzen sofort ab? Dann ist die Grünlilie die richtige Grünpflanze für Ihr Büro. Egal ob hell oder dunkel, warm oder kalt, feucht oder trocken - die Grünlilie ist mit allem zufrieden. Weil sie in Büros so beliebt ist, wird sie auch Beamtenpalme genannt.© picture alliance / WILDLIFE

Auch die Zimmerlinde findet sich immer wieder in deutschen Büros. Zurecht: Sie schluckt Lärm und die großen Blätter geben viel Feuchtigkeit in den Raum ab. Von Januar bis April bekommt die Zimmerlinde weiße Blüten an langstieligen Blütendolden. In einem kühlen Gebäude bleiben die Blüten das ganze Jahr über.© picture alliance / WILDLIFE

Die Friedenslilie wird seit einigen Jahren immer beliebter als Büropflanze. Sie verzeiht den einen oder anderen Pflegefehler und ist mit ihren weißen Blüten ein Kontrast zum ewigen Grün auf den Fensterbänken. Bis auf zu starke Sonne verträgt die Friedenslilie eigentlich alles. Wegen ihrer Blätter, die einzeln an jeweils einem Stiel wachsen, heißt sie auch Einblatt.© daBinsi/Flickr/Lizenz:CC BY 2.0

Wer mit Grünpflanzen überhaupt nicht umgehen kann, der sollte sich vielleicht einen Kaktus zulegen. Er braucht wenig Wasser und ist auch mit schlechter Erde, wenig Luftzirkulation und schwachem Licht zufrieden. Besonders viel für das Raumklima im Büro tut ein Kaktus zwar nicht, aber er ist zumindest schöner als eine Blume aus Plastik.© Maja Dumat/Flickr/Lizenz:CC BY 2.0

Wer einen grünen Daumen hat und mal eine etwas anspruchsvollere Pflanze im Büro möchte, legt sich am besten einen Bonsai zu. Sie erfordern etwas mehr Pflege, müssen während ihrer Wachstumsphase regelmäßig gedüngt werden und brauchen wegen der kleinen Schale, in der sie wachsen, oft Wasser. Auch umtopfen sollte man sie häufiger. Die Arbeit lohnt sich aber, ihre Kollegen werden Sie um ihre kleine grüne Oase auf dem Schreibtisch beneiden.© Jenn/Flickr/Lizenz: CC BY 2.0