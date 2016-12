Instagram Marketing 6 Tipps, mit denen auch Sie auf Instagram erfolgreich sein können

Jerome Boateng, Dagi Bee oder Pamela Reif - sie alle gehören zu den erfolgreichsten Instagram-Bloggern. Doch was ist Erfolgsrezept? Was Unterenhmer von den Instagram-Stars lernen können.

Egal ob Facebook, Instagram oder Twitter – die sozialen Medien bieten eine lukrative Plattform um Werbung für Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte zu schalten. Unternehmer haben zwei Möglichkeiten, durch Social Media auf sich aufmerksam zu machen: Entweder bespielen sie einen eigenen Firmen-Account oder sie stattten prominente Blogger wie die Youtube-Stars Dagi Bee, Model Stefanie Giesinger oder auch Fußballstar Mesut Özil mit den eigenen Produkten aus – die dann Bilder auf ihrem Kanal posten und für einen Reichweiten-Schub sorgen.

Jeder kann von den Erfolgsformeln der Stars profitieren

Doch was machen die Stars auf Social Media anders, dass sie so viel mehr Erfolg haben als andere? Professor Julian Kawohl von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Betriebswirtin Ulrike Nestler haben es herausgefunden. Im Rahmen einer Studie haben sie einen Monat lang 900 Beiträge der 20 einflussreichsten Blogger auf Instagram analysiert. „Damit konnte herausgefunden werden, welches Vorgehen auf den Social-Media-Plattformen die Aussicht auf mehr Follower, höhere Aufmerksamkeit und positive Kommentare erhöht“, erklärt Julian Kawohl.

Anzeige

Von den Erfolgsformeln der Stars könnten alle profitieren, die im sozialen Netzwerk unterwegs sind, so der Experte. Es gibt nur ein paar Regeln, die zu beachten sind.

1. Setzen Sie einen Fokus

Auf dem Instagram-Profil von Beauty-Bloggerin Bibi ist am meisten los: Im Durchschnitt reagiert jeder zehnte ihrer 3,2 Millionen Follower auf ihre Beiträge. Das liegt unter anderem daran, dass sich die 23-Jährige auf die Kernthemen Mode und Reisen konzentriert – aber ihre Fans damit nicht zuschüttet: Sie veröffentlicht nur vier bis sechs Beiträgen in der Woche.

Also machen Sie nicht den Fehler und werden übermütig. Kawohl sagt dazu: „‚Viel hilft viel‘ stimmt im Social Web nicht. Wenn kein Markenkern erkennbar ist und die Posts beliebig werden, ist das der sichere Weg nach unten auf der Erfolgsleiter.“ Übrigens: Die Themenbereiche Mode, Reise, Freunde und Sport kommen bei der Instagram-Gemeinde am besten an.

2. Bleiben Sie glaubwürdig

Ihre Follower sollten einen roten Faden in Ihren Postings erkennen können. Erzählen Sie zum Beispiel in Bildern eine fortlaufende Geschichte oder halten Sie Rituale ein. Haben Sie schon zwei Wochen in Folge ein Feierabend-Bild am Freitagabend gepostet, können Sie daraus ein Ritual für den Freitag machen. Zudem sollten Sie Ihrem Stil treu bleiben und nur Dinge posten, die zu Ihrer Marke passen. Schaffen Sie es dabei, nicht zu kopieren, sondern eine eigene Sprache zu finden, werden Ihre Beiträge Erfolg haben.

3. Bauen Sie sich eine Community auf

Je mehr Follower Sie haben, desto mehr Menschen erreichen Sie mit Ihren Postings, das ist klar. Doch es ist gar nicht so einfach, eine große Community aufzubauen. Fangen Sie klein an, Freunde, Familienmitglieder Ihrer Mitarbeiter oder Geschäftspartner können Ihre Seite liken. Ein Trick den auch die Star-Blogger nutzen: andere Blogs liken und kommentieren oder Bilder mit anderen Bloggern posten und verlinken. Das steigert die Reichweite und macht auch Fans der Konkurrenz oder Gleichgesinnten auf die eigene Seite aufmerksam. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich mit diesem Vorgehen relativ schnell eine Followerzahl von einigen tausend Anhängern aufbauen lässt“, sagt Julian Kawohl.

4. Bleiben Sie am Ball

Jetzt ist es wichtig, nicht aufzugeben und Ihren Instagram-Auftritt kontinuierlich zu verbessern. Versuchen Sie, Ihre Qualität stetig zu verbessern, zum Beispiel durch professionelle Foto- und Videoaufnahmen. Binden Sie Ihre Produkte geschickt mit in Ihre Postings ein. „Will man am Ende – auch mit etwas Glück – vielleicht sogar die Sphären der untersuchten Social Media Stars erreichen, sind viel Disziplin, kontinuierliche Medienarbeit und die permanente Interaktion mit Fans und prominenten Bloggern unverzichtbar“, meint Prof. Julian Kawohl.

5. Bleiben Sie sympathisch

Besonders persönliche Post wie die unterhaltsamen Videos von Mario Götze kommen bei den Followern gut an, sagt Kawohl: „Gezielt wird der Mensch hinter dem Star vorgestellt, um die Distanz zu den Fans abzubauen. Das wirkt sich ebenfalls positiv auf die Reichweite aus.“ Zeigen Sie, die Eigenarten Ihrer Firma. Nicht nur die positiven, sondern teilen Sie auch mal Missgeschicke mit ihren Fans. Das macht sie sympathisch – und glaubwürdig.

6. Werbung durch bekannte Blogger

Unternehmen, die nicht selbst auf Instagram und Co. aktiv sind, diese Plattformen aber trotzdem als Werbung für sich nutzen möchten, wenden sich häufig an die beliebten Blogger. Denn um die bekannten Instagram-Blogger herrscht mittlerweile ein Starkult wie um die Hollywood-Stars. Unternehmer können sich diese Bekanntheit zunutze machen und Kontakt zu den Werbeträgern herstellen. „Mit zielgerichtetem Content Marketing können Sie vermittelt über Influencer werben. Gleichzeitig bindet der Star so seine Follower an sich. In diesen Sphären ist nichts mehr zufällig und spontan, auch wenn man sich nach außen gerne dieses Image gibt“, sagt Kawohl. Als Gegenleistung können Sie die Blogger finanziell unterstützen. Für Unternehmen wie Blogger eine Win-Win-Situation.

Produkt und Blogger müssen zusammenpassen

„Blogger nutzen Popularität und Reichweite, um den Besuchern gezielt Produkte eines Unternehmens vorzustellen“, sagt Kawohl. Ein Beispiel: Die private Bloggerin Pamela Reif hat mit ihren Instagram-Beiträgen eine Werbequote von rund 83 Prozent. Wichtig dabei sei aber immer, dass die Werbebotschaften zu dem Typ des Instagram-Stars passen. So wäre es komisch, wenn Heidi Klum plötzlich Werbung für Handwerker-Ausrüstung macht.

Auch Fußballstars wie Marco Reus, Mesut Özil oder Jerome Boateng nutzen diese Werbestrategie. Boateng bespielt seine Kanäle zum Beispiel täglich mit Bildern seiner Outfits und macht so Werbung für den Modeausstatter Nike und seine eigene Brillen-Kollektion jb. „Er verknüpft clever seine Persönlichkeit und seine sozialen Aktivitäten mit Werbebotschaften“, erklärt Kawohl.

Abonnieren Sie unsere Tipps!

Abonnieren Sie unseren Newsletter „Digitalisierung“ und erhalten Sie Tipps zu den Themen E-Commerce, Online-Marketing und Social Media. Jetzt anmelden!