Sie wollen, dass Ihre Werbung ein Jahr lang die Büros Ihrer Kunden schmückt? Dann verschenken Sie Kalender als Werbeartikel. Individuell gestaltet kommen sie besonders gut an.

Eine langfristige Kundenbindung ist für Unternehmen ein wichtiger Bestandteil ihrer Marktstrategie. Unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Treue der Kunden zu einem Unternehmen: ein freundlicher Kundenservice, ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis, die Qualität der Produkte, die Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse. Jeder dieser Punkte ist ein für sich stehender, wichtiger Aspekt.

Eine Möglichkeit, die Treue der Kunden zu gewinnen und zu stärken, sind Geschenke. Als Kommunikationsmittel zur Kundenbindung, aber auch zur Ansprache von Neukunden erfreuen sich Werbeartikel einer steigenden Beliebtheit. Laut dem Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V. lag der Gesamtumsatz von Werbeartikeln in Deutschland 2016 bei etwa 3,5 Mio. Euro. Gemeinsam mit klassischen Werbeformaten haben Marketing und Vertrieb mit dem richtigen Einsatz von Werbeartikeln einen geeigneten Kommunikationsmix für die Kundenfindung und -bindung zur Hand.

Kleine Geschenke erhalten die Kundschaft

Individuell gestaltete Werbegeschenke verankern sich positiv im Gedächtnis und können bei künftigen Geschäftsentscheidungen ausschlaggebend sein. Ein weiterer positiver Aspekt ist der langfristige Werbeeffekt: Durch den haptischen Effekt beschäftigen sich die Empfänger intensiv mit diesen Artikeln. Vor allem praktische Gebrauchsutensilien, die täglich beim Kunden im Einsatz sind, verankern sich auf diese Weise in dessen Gedächtnis. Werbegeschenke lösen beim Empfänger die Empfindung aus, beschenkt worden zu sein. Unbewusst wird so das Bedürfnis ausgelöst etwas zurückzugeben. Dieses „Zurückgegebene“ ist das Ziel einer jeden Werbemaßnahme – Aufmerksamkeit für das jeweilige Produkt und das Unternehmen.

Kalender 2018: Immer im Blick

Ein praktisches und zugleich 365 Tage sichtbares Werbegeschenk ist beispielsweise der Kalender. Ob als Jahreskalender, um Geschäfts- und Urlaubstermine zu überblicken, als Tischkalender am Arbeitsplatz oder als Notizbuch mit Kalendarium, um gleichzeitig wichtige Informationen und Termine zu vermerken. „Mit einem individuell gestalteten Kalender haben Unternehmen ein hochwertiges Kundengeschenk zur Hand, das täglich genutzt wird und lange im Gedächtnis bleibt. Bei einer gut platzierten Motivauswahl und Logopositionierung bringen Unternehmen jeden Tag ihre Botschaft bei Partnern und potenziellen Neukunden unter. Durch Widmungen oder etwa Bilder der Teammitglieder ist der Kalender nicht nur ein nützliches Produkt, das jeder im Geschäftsalltag braucht, er wird auch zu einem persönlichen Geschenk und stärkt die Zusammenarbeit“, erläutert Arndt Bessing, Geschäftsführer von CEWE-PRINT.de die Beliebtheit von Kalendern als Werbegeschenke.

Kostenfreie Kalendarien für die Kalendergestaltung

Die Online-Druckerei CEWE-PRINT.de bietet seinen Kunden einen besonderen Service: Zur leichten Gestaltung der verschiedenen Kalender können kostenfrei Kalendarien für das nächste Kalenderjahr heruntergeladen werden. Für die verschiedenen Kalenderarten stehen die passenden Kalendarien zum Download bereit. Jede Vorlage kann mit Bildern, Texten und Logos zum eigenen Kreativprodukt werden. Außerdem ist eine farbliche Anpassung an das persönliche Design möglich.

Weihnachtsgruß mit Schokolade

Weihnachten kommt immer so plötzlich und es stellt sich jedes Jahr die Frage: Was lasse ich meinen Kunden und Geschäftspartnern als Dank für die gute Zusammenarbeit zukommen? Die typische handgeschriebene Weihnachtskarte ist natürlich immer eine nette Geste. Ein individuell gestalteter Adventskalender ist etwas Besonderes und die Schokolade versüßt das Warten auf die schönste Zeit des Jahres. Der Adventskalender ist ein hochwertiges Werbegeschenk, welches das schenkende Unternehmen zum Ende des Jahres nochmal für 24 Tage intensiv in den Mittelpunkt stellt und positive Assoziationen beim Empfänger hinterlässt.

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.