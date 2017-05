Professionelle Marketingmaterialen sind der Schlüssel erfolgreicher Kommunikationsarbeit. Bei der Erstellung helfen heute Tools wie Online-Editoren, dem wachsenden Trend nach Individualisierung Rechnung zu tragen und gleichzeitig das Budget von Marketing-Abteilungen zu schonen.

Anbieter wie die Online Druckerei CEWE-PRINT.de bauen ihr Angebot an webbasierten Anwendungen kontinuierlich aus. Diese Innovation ist interessant für neue Zielgruppen wie Selbstständige, Kleinunternehmer, Blogger und Marketingverantwortliche in mittelständischen Unternehmen.

Kundenbindung stärken, neue Zielgruppen erschließen

Immer am Puls der Zeit – gerade Marketingabteilungen stehen vor der Herausforderung, aktuelle Trends und Veränderungen in der Kundenkommunikation frühzeitig zu erkennen und für ihre Zielgruppe zu adaptieren. Dies gilt im besonderen Maße für gedruckte Marketingmaterialen, die trotz aller Digitalisierung ihre Strahlkraft und Bedeutung beibehalten. Denn auch bei den Drucksachen wird das Thema Individualisierung immer wichtiger und hat sich besonders im B2B-Umfeld zu einem gefragten Marketinginstrument entwickelt.

Make or Buy? Warum nicht beides.

Selber machen oder gestalten lassen? Marketing-Verantwortliche beschäftigen sich früher oder später mit der Frage, welcher Weg für die Erstellung von Kommunikationsmitteln am besten geeignet ist. Mit den Online-Editoren können jetzt beide Ansätze miteinander verknüpft werden und bieten gerade Gründern, Start-ups oder Selbstständigen die Kombination zahlreicher Vorteile. Der Schlüssel liegt in der webbasierten Anwendung. Sie gibt dem Kunden alle Freiheiten in der eigenen Gestaltung seiner Materialien, die anschließend vom Dienstleister in Profiqualität produziert werden. „Mit der Lösung können Drucksachen entweder komplett selbst erstellt oder bestehende Druck-PDF angepasst werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, einfache Printmaterialien wie z.B. Briefpapier selbst in Word zu gestalten, dieses als PDF abzuspeichern und dieses zur Prüfung in den Editor zu laden. Damit machen wir Marketing noch leichter“, so Arndt Bessing, Geschäftsführer bei CEWE-PRINT.de.

Eigene Ideen im professionellen Gewand

Mit seinen Online-Editoren ermöglicht der Online Druckpartner Selbstständigen, Privatkunden und Marketingverantwortlichen in Unternehmen, zu Gestaltern ihrer eigenen Drucksachen zu werden. Ob Visitenkarten, Plakate, Einladungskarten, Briefpapier, Schreibtischunterlagen, Jahresplaner oder vieles mehr: Der Editor ist intuitiv zu handhaben und gleichzeitig sehr flexibel. Die Gestaltung kann live im Browser erfolgen. Von der Gestaltungssoftware geht es anschließend direkt zur Bestellung, die bei Bedarf und abhängig vom Produkt sogar innerhalb von 24 Stunden fertiggestellt werden kann.

Und so einfach funktioniert die Online-Gestaltung bei CEWE-PRINT.de:

Druckprodukt auswählen und kalkulieren Zunächst legen Sie die passenden Produktspezifikationen wie Auflage, Format, Veredelung, Papierart oder Versandart fest. Nachdem Sie Ihr Druckprodukt fertig kalkuliert haben, gelangen Sie über den grünen Button „online gestalten“ direkt in den Online Editor, wo Sie die Gestaltung beginnen können. Druckprodukt selbst gestalten Die Handhabung des Editors ist besonders einfach. Alle Inhalte wie Texte, Bilder oder Formen können Sie per „Drag & Drop“ hinzufügen. Wenn es schnell gehen soll, brauchen Sie lediglich Ihr Logo, Texte und ggf. Bilder als PDF, JPG oder PNG einfügen. Achten Sie während der Gestaltung darauf, dass der angegebene Anschnitt eingehalten wird. Farbige Flächen und Bilder sollten den gestrichelten Bereich überlappen. Schriften sollten ausreichend Abstand vom Rand haben. Druckvorschau bestätigen und Bestellung abschließen Wenn Sie mit Ihrem gestalteten Design zufrieden sind, können Sie Ihr Druckprodukt in den Warenkorb legen und bestellen. Das gestaltete Druckprodukt wir Ihnen zunächst als Vorschau angezeigt. Nach Bestellabschluss wird Ihre Druckdatei direkt übermittelt. Sie brauchen keine Datei hochgeladen.

