Response-Raten im Marketing Wissen Sie, welche Werbung Ihre Kunden wirklich wollen?

Fünf Sekunden, so wenig Zeit haben Unternehmen, um potenzielle Kunden mit ihrer Werbung zu überzeugen. Eine Studie zeigt zudem, dass ein alter Marketing-Trick auch heute noch funktioniert.

Kennen Sie das? Sie lassen Flyer drucken, verschicken Werbe-Newsletter – doch neue Kunden, neue Aufträge beschert Ihnen diese Marketing-Aktion nicht. Womöglich liegt’s daran, dass Sie keine Rabatte in Aussicht gestellt haben. Denn Kunden wollen in erster Linie: Schnäppchen machen. Das zumindest legt eine Umfrage nahe, die Coleman Parkes Research im Auftrag des Technologieunternehmens Pitney Bowes gemacht hat. Befragt wurden 1028 Verbraucher in Deutschland.

Jeder dritte Befragte reagiert demnach auf Marketing-Aktionen, bei denen Rabatte in Aussicht gestellt werden. Deutlich niedriger ist die so genannte Response-Rate etwa bei Infos über neue, innovative Angebote: Hier reagiert nur jeder Achte. Höhere Erfolgschancen hat außerdem individuelles Marketing, das auf die Bedürfnisse und Interessen eines Kunden abzielt: 22 Prozent der Befragten gaben an, für gezielte Werbemaßnahmen empfänglich zu sein. Das können beispielsweise Empfehlungen sein wie „Ähnliche Artikel wie die, die Sie sich angesehen haben“ oder Hinweise auf Aktionen in der Nähe des Wohnorts. Für diesen Service sind die Kunden bereit, persönliche Daten anzugeben, etwa zu Interessen, Alter oder Postleitzahl.

Marketing, das Ihre Kunden nervt

Wie Werbung bei potenziellen Kunden ankommt, hängt auch davon ab, auf welchem Weg sie sie erreicht. So gehen irrelevante Werbe-Anrufe nahezu zwei Dritteln der Befragten auf die Nerven. Anderen Formen der Werbung stehen sie deutlich gnädiger gegenüber: Irrelevante E-Mails empfinden 32 Prozent als störend, bei Social-Media-Marketing sind es 31 Prozent, bei Mailings per Post 26 Prozent.

Viel Zeit haben Unternehmen nicht, um ihre Kunden zu überzeugen: Fast die Hälfte der Kunden entscheidet binnen maximal fünf Sekunden, ob ein Werbe-Newsletter oder Flyer für sie interessant sein könnte – wenn nicht, wandert er in den Papierkorb.

Und unabhängig vom Kanal gilt: 22 Prozent der Befragten wünschen sich weniger Marketing-Aktionen.

Was bedeutet das für Unternehmer?

Aus den Umfrage-Ergebnissen lassen sich folgende Empfehlungen für erfolgreiches Marketing ableiten: