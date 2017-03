Motiviert Lob? Wen Lob wirklich motiviert

Chefs loben Mitarbeiter, um sie zu motivieren. Eine Studie zeigt, dass Anerkennung tatsächlich anspornt - jedoch nicht den Gelobten. Motiviert wird ausgerechnet der Kollegen, der daneben steht und leer ausgeht.

Auf den Fußballplatz klopft der Trainer dem besten Spieler anerkennend auf die Schulter. In der Grundschule malt die Lehrerin ein Sternchen unter die Hausaufgaben. „Gut gemacht, weiter so!“, soll das heißen. In einer Firma ist das nichts anderes: Natürlich gibt es dort keine Sternchen, sondern anerkennende Worte. Motivieren soll so ein verbales Schulterklopfen, die Mitarbeiter zu weiteren Top-Leistungen anspornen. Doch so einfach ist das nicht, wie eine Studie der Universität Konstanz zeigt. Sie stellte fest: Lob funktioniert – aber anders, als man es vielleicht erwarten würde. Die Anerkennung motiviert weniger denjenigen, dem sie gilt. Vielmehr fühlen sich andere, die das Lob beobachten, aber selbst leer ausgehen, angespornt.

Wie Lob und Leistung zusammenhängen

Gemeinsam mit Nicky Hoogveld vom Niederländischen „Ministry of Economic Affairs“ hat Nick Zubanov, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Konstanz, 2012 ein Experiment durchgeführt, dessen Ergebnisse jetzt im „Journal of Behavioral and Experimental Economics“ veröffentlicht wurden.

Anzeige

In dem Experiment beobachteten die Wissenschaftler 300 niederländische Erstsemester-Studenten, die an 15 unterschiedlichen Kursen der Mikroökonomie teilnahmen. Die Studenten wurden aufgeteilt in eine Beobachtungs- und eine Kontrollgruppe. Alle schrieben eine Klausur. Wer in der Beobachtungsgruppe dabei gut abgeschnitten hatte und zu den besten 30 Prozent gehörte, wurde dafür gelobt. Die Lehrenden taten dies offensiv: Sie baten alle Kursteilnehmer um ihre Aufmerksamkeit und sprachen den Studenten ein Kompliment aus. In der Kontrollgruppe wurden die Klausurergebnisse nicht kommentiert, weder positiv noch negativ.

Was passierte bei der nächsten Klausur? Die Studenten, die bei der letzten Klausur zu den Besten gehörten und dafür gelobt wurden, schnitten diesmal keineswegs noch besser ab. Anders sah es bei denjenigen aus, die beim letzten Mal knapp unter den besten 30 Prozent lagen. Bei ihnen war eine deutliche Leistungssteigerung zu beobachten. In der Kontrollgruppe konnte dieser Effekt nicht festgestellt werden.

Mit Lob Normen festlegen

Nick Zubanov erklärt diesen Effekt von Lob mit der Konformitätstheorie. Ihr zufolge wird unser Verhalten durch unser jeweiliges Verständnis der geltenden Normen beeinflusst. Wir werden also von dem Wunsch getrieben, nicht aus dem sozialen Rahmen zu fallen oder zu einer bestimmten Gruppe zu gehören. „Das trifft auch auf die Arbeits- und Universitätswelt zu. Die Leistung der Studierenden wird nicht nur durch den persönlichen Nutzen beeinflusst, wie dem Bestehen einer Prüfung, sondern auch durch die für diese Leistung vermutete Norm gesteuert“, sagt Zubanov.

Im Experiment änderte das Lob also das Verständnis der Norm. Salopp gesagt: Die Studenten, die nicht gelobt wurden, erfuhren, wie sehr man gepriesen wird, wenn man eine gute Leistung bringt – und zu dieser Gruppe der Gepriesenen wollten sie gern dazu gehören. Diejenigen, die gelobt wurden, erfuhren dagegen, dass sie die Norm bereits erfüllen. Sie hatten also keinen Anlass, sich zu verbessern.

Zubanov und seine Kollegen weisen daraufhin, dass es noch andere, stärkere Gründe für eine Leistungssteigerung gebe als die Konformitätstheorie. Dennoch glauben sie an den motivierenden Effekt, den ein Lob haben kann.

Abonnieren Sie unsere Tipps!

Abonnieren Sie unseren Newsletter „Erfolgreich Führen“ und erhalten Sie Tipps, Anregungen und nützliche Praxisbeispiele zum Thema Mitarbeiterführung. Jetzt anmelden!