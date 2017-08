Englische Berufsbezeichnungen und ihre Bedeutung Was steckt hinter diesen Jobtiteln?

Space Consultant, Regulatory Affairs Manager oder Vision Clearance Engineer - die Bedeutung so mancher englischer Berufsbezeichungen kann einem Rätsel aufgeben. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Sei es bei Stellenanzeigen in der Zeitung oder wenn jemand von seinem neuen Job in einem Start-up erzählt: Immer öfter begegnen uns im Alltag kryptische englische Berufsbezeichnungen. So mancher fragt sich in solchen Momenten, ob ein pompöser Jobtitel den Beruf interessanter wirken lassen soll, als er wirklich ist. Blicken Sie bei diesem Job-Kauderwelsch noch durch – oder sind Sie doch eher lost in Translation? Testen Sie Ihr Wissen rund um englische Berufsbezeichnungen in unserem Quiz.