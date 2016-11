Ryanair-Stellenanzeige Wenn der Ryanair-Chef eine Stellenanzeige schreibt

Ryanair-CEO Michael O'Leary sucht einen persönlichen Assistenten. Dafür hat er mit allen bestehenden Standards für Stellenanzeigen gebrochen. Eine der ungewöhnlichen Stellenanforderungen: eine "große Sammlung eigener Gute-Nacht-Geschichten".

Die Stellenanzeigen dieser Welt gleichen sich: dieselbe Struktur, sich wiederholende Phrasen und genderneutrale Formulierungen. Sich von der Konkurrenz bei der Suche nach neuem Personal abzusetzen, ist genauso schwierig geworden, wie Aufmerksamkeit bei möglichen Bewerbern zu erregen.

Der Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair hat es geschafft. Michael O’Leary verfasste die Stellenanzeige für seinen persönlichen Assistenten nämlich selbst – fernab aller Standards und Konventionen. Ihr Titel „Schlimmster Job in Irland?“ zeigt schon, wo es hingeht.

Der Ryanair-Manager, bekannt für seine unkonventionellen Ideen, fordert von seinen Bewerbern neben Steuer-, Finanz- und Investmentkenntnissen:

ein dickes Fell

eine engelsgleiche Geduld

eine große Sammlung eigener Gute-Nacht-Geschichten

die Fähigkeit, ohne Schlaf und Kontakt zur normalen Welt auszukommen

Provokativ und ausgefallen

Soweit die Ehrlichkeit, gepaart mit einer Prise Humor für den „missverstandenen aber liebenswerten CEO“. Aber O’Leary geht noch einen Schritt weiter. Denn während sich Standard-Stellenanzeigen darum bemühen, Diskriminierungsvorwürfen keinen Boden zu bieten – schließt der Ryanair-Chef gleich bestimmte Bewerbergruppen aus.

Dazu zählen: „Alle Radfahrer, Fans des Fußball-Teams Dublin GAA und des Fußballvereins Manchester United“. Die würden, so schreibt er, gleich „überwältigt, gefoltert und erschossen“. Für diese Bewerber wäre es dann nicht nur der schlimmste Job in Irland, sondern auch der letzte. Wichtig ist wohl vor allem der richtige Humor, um an der Seite des Chefs bestehen zu können.

Wie viele Bewerbungen es auf diese ausgefallene Stellenanzeige bereits gegeben hat, möchte Ryanair noch nicht verraten. Auf Anfrage von impulse heißt es „eine große Anzahl“.

