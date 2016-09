Farbgestaltung im Büro So steigern Sie mit Wandfarbe Leistung und Wohlbefinden Ihres Teams

Unsere Experten

Axel Venn berät Unternehmen bei Farbgestaltung und Farbmarketing. Er ist emeritierter Professor für Farbgestaltung an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim, Holzminden und Göttingen (HAWK). Seine Forschungsergebnisse wurden in zahlreichen Fachzeitschriften und in 26 Fachbüchern publiziert.

Timo Rieke ist Professor an der HAWK. In Hannover hat er sein eigenes Atelier für Gestaltung mit den Schwerpunkten Grundlagenforschung Farbe, Color Consulting, Oberflächengestaltung und Grafikdesign.