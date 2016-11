Feierabend 5 Tipps, die Ihnen nach einem stressigen Tag beim Abschalten helfen

Jeder dritte Chef nimmt nach einem stressigen Tag Beruhigungsmittel oder Schlaftabletten, um einschlafen zu können. Doch Abschalten kann man auch ohne Medikamente. Ein Arbeitspsychologe gibt Tipps, wie das gelingt.

Vieles Chefs und Führungskräften können auch am Abend nicht richtig Abschalten und schlafen oft schlecht, weil ihnen die Firma durch den Kopf geht. Weil sie aber am nächsten Tag ja wieder fit sein müssen greifen viele zu einem Hilfsmittel: Schlaftabletten oder pflanzliche Beruhigungsmittel. Jeder dritte Manager nimmt Schlafmittel, um überhaupt schlafen zu können (33 Prozent). Das hat eine repräsentative Umfrage der Max-Grundig-Klinik in Bühl bei Baden-Baden ergeben, für die 1.000 Führungskräften in Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und Regionen befragt wurden.

Noch mehr Führungskräfte verwenden pflanzliche Beruhigungsmittel (37 Prozent). 5 Prozent nutzen sie ständig, 11 Prozent häufig und 21 Prozent gelegentlich. „Wenn mehr als jeder dritte Manager regelmäßig pflanzliche Beruhigungsmittel nimmt, ist das ein deutlicher Hinweis, dass viele von ihnen nicht zurecht kommen mit Stress und zu wenig Schlaf“, sagte Henning Hager, leitender Arzt der Psychosomatischen Medizin der Max-Grundig-Klinik, gegenüber der „Zeit“.



Anzeige

Auch Entspannungshilfen wie Meditation, Selbsthypnose oder autogenes Training werden von 28 Prozent der Befragten genutzt. „Gerade meditative Methoden sind derzeit in Mode“, sagt Hager.

Was gegen Schlafstörungen hilft

Es gehe aber auch ohne Medikamente, sagt Hager: „Führungskräfte, die sich ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen richtig verhalten, können auch ohne Schlafmittel viel tun für ihre Schlafqualität.“ Diese Tipps von Tim Hagemann, Professor für Arbeitspsychologie an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld, helfen beim Abschalten:

Schaffen Sie sich Rituale!

Zu Beginn des Feierabends sind viele noch im Kopf bei der Arbeit. Um die Gedanken an den Job loszulassen, helfen Rituale. Am besten nimmt man sich eine halbe Stunde zum Herunterkommen. In dieser Zeit kann man joggen gehen oder die Zeitung lesen. Die Hauptsache ist, dass Berufstätige etwas machen, was ihnen gut tut und sie ablenkt.

Sagen Sie sich: Stopp!

Ritual hin oder her: Mancher hat durchaus eine halbe Stunde entspannt, ist aber gleich danach wieder in Gedanken beim Job. Ein Stück weit sei Entspannung auch eine Haltungsfrage, sagt Hagemann. Berufstätige sollten sich klar machen, dass sie die Entspannung am Feierabend brauchen, um am nächsten Tag wieder leistungsfähig zu sein. Kommen Gedanken an den Job, sollte man sich deshalb bemühen, innerlich Stopp zu sagen und die Gedanken beiseite schieben.

Schreiben Sie Gedanken auf!

Gedanken aufschreiben: Manchmal denkt man nach Feierabend auch noch an den Job, weil man in Gedanken schon mit den Planungen für den nächsten Tag beschäftigt ist. Dann hilft es, sich kurz Notizen zu machen und aufzuschreiben, was man machen möchte. Dann hat man die Gedanken aus dem Kopf, kann sich aber sicher sein, dass man am nächsten Tag nichts davon vergessen hat.

Reden Sie mit anderen!

Besonders stressmindernd wirkt es sich aus, wenn Berufstätige sozial eingebunden sind und über ihre Probleme mit der Familie oder Freunden reden können. Mancher hat vielleicht den Impuls, andere mit seinem Ärger nicht belasten zu wollen, und macht ihn mit sich alleine aus. Vielen hilft es aber beim Abschalten, wenn sie sich mit dem Partner etwa während des Abendessens über die Arbeit austauschen.

Schalten Sie das Smartphone aus!

Smartphone ausschalten: Und ebenfalls wichtig zum Ausspannen: das Smartphone weglegen. Denn kaum etwas bringt einen so schnell in Gedanken an den Job zurück wie ein kurzer Blick in die geschäftlichen E-Mails.