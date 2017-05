Menschenkenntnis Wie kann ich andere schneller richtig einschätzen?

Wer eine gute Menschenkenntnis hat, ist erfolgreicher in Verhandlungen – und der bessere Chef. Eine simple Methode kann helfen, die eigene Menschenkenntnis zu verbessern.

Inwieweit hilft mir Menschenkenntnis, als Unternehmer erfolgreicher zu sein?

Menschenkenntnis bezeichnet die Fähigkeit, andere schnell einschätzen zu können, sich in andere einzufühlen und zu erkennen, wie es dem Gegenüber geht. Experten sagen: Wer schnell einschätzen kann, welche Probleme, Sorgen, Wünsche, aber auch Charaktereigenschaften das Gegenüber hat, kommt mit jeder Situation leichter klar – weil er sich auf den Stuhl des anderen setzen, Verständnis aufbringen und entsprechend reagieren kann. Auch kann ein Menschenkenner rasch erkennen, ob der Auftritt seines Gegenübers „echt“ ist oder ob er nur eine Show abzieht.

So haben Unternehmer mit guter Menschenkenntnis ein Instrument in der Hand, das ihnen hilft, Verhandlungen souveräner zu führen, bessere Kompromisse zu finden – und insgesamt Lösungen herbeizuführen, von denen beide Parteien profitieren. „Ich habe zwar auch Chefs kennengelernt, die komplett ohne Menschenkenntnis erfolgreich waren, meist narzisstische Machtmenschen, die kein Interesse an anderen hatten“, sagt Sozialpädagogin und Körpersprache-Expertin Tatjana Strobel. „Langfristige, bessere Bindungen zu Kunden und Mitarbeitern erzielen aber jene Unternehmer, die empathisch sind. Menschenkenntnis als Soft Skill wird immer wichtiger – auch, weil gute Mitarbeiter schwieriger zu finden und zu halten sind. Da hilft es enorm, wenn ein Chef sein Personal ein- und wertschätzen kann.“

Wie kann ich herausfinden, ob ich ein guter Menschenkenner bin?

Eine gute Probe: Beobachten Sie bei Familientreffen oder dem Stammtisch mit Freunden die Menschen einmal genau, ziehen Sie Schlüsse, wie es ihnen wohl geht, was sie beschäftigt – und fragen Sie dann nach, um zu prüfen, inwieweit die eigene Einschätzung stimmt. Positiver Nebeneffekt: Solche Gespräche helfen, die Beziehung untereinander zu vertiefen – einfach, weil wir sie so selten führen.

Daneben gibt es zahlreiche Tests, die zeigen, wie gut die eigene Menschenkenntnis ausgeprägt ist. In Kürze veröffentlichen wir einen solchen Test auch bei impulse.de.

Ist Menschenkenntnis angeboren?

Grundlage für Menschenkenntnis sind die Spiegelneuronen im Gehirn: Die können und müssen trainiert werden. Das geschieht meist durch den Kontakt mit unseren Eltern: Als Kind beobachten wir, was diese tun, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten – und was dabei Gesicht und Körpersprache ausdrücken. Auf diese Weise erlernen wir Menschenkenntnis wie eine Sprache: Gesten, mimische Ausdrücke und Stimmlage bilden eine Art Vokabeln, die im Zusammenspiel einen Satz mit einer spezifischen Aussage bilden.

„Das Spannende: Am meisten Menschenkenntnis besitzen jene Menschen, deren Eltern sich in der Kindheit sehr viel Zeit für sie genommen, viel mit ihnen gespielt haben. Und jene, deren Eltern genau das Gegenteil taten und im Verhalten sehr willkürlich waren: In solchen Familien ist es für Kinder quasi überlebenswichtig, anhand von Nuancen zu erkennen, welche Stimmung gerade herrscht“, so Tatjana Strobel.

Wie kann ich meine Menschenkenntnis trainieren?

Indem Sie die Beobachtung anderer Menschen zur täglichen Routine wie Zähneputzen machen. Anlässe gibt es unzählige: Beim Joggen im Park lässt sich das Spiel zwischen Eltern und Kindern anschauen, beim Talkshow-Gucken können Sie analysieren, wie Gesprächspartner reagieren, wenn sie unterbrochen werden, am Bahnhof ist es sinnvoll, zu schauen, wer wie aussieht, wenn er wartet – und wie er reagiert, wenn der Erwartete auftaucht.

„Fragen Sie sich immer: Wie reagieren die Menschen mit ihrer Körpersprache auf die Situation, in der sie gerade stecken? Wie sehen ihre Gesichter aus? Und wie fühlen sie sich wohl gerade?“, rät Expertin Strobel. Wer täglich übt, schätzt im Geschäftsalltag sein Gegenüber bald schneller und besser ein – und kann in jeder Situation souveräner agieren.

Darüber hinaus gibt es mittlerweile jede Menge Angebote, mit speziellen Coachings die eigene Menschenkenntnis zu verbessern – selbst an Unis gibt es bereits entsprechende Seminare.

Wenn ich eine gute Menschenkenntnis habe – ist es dann unmöglich, mich in jemandem zu täuschen?

Leider nein. Sind wir jemandem freundschaftlich verbunden oder lieben wir ihn sogar, drücken wir unser Bauchgefühl oft weg – auch wenn es laut schreit, dass etwas mit einer Person nicht stimmt. Besonders in Familienunternehmen oder Start-ups kann das schnell zum Problem werden. „Wir täuschen uns dann selbst, um zu verhindern, dass das positive Bild vom anderen einen Kratzer bekommt durch die Makel, die wir entdeckt haben“, so Strobel.

Hier hilft es, zu versuchen, Privates und Berufliches bewusst zu trennen: Auf diese Weise verschwindet die Gefühlsebene aus einer Beobachtung – und die eigene Menschenkenntnis hat wieder eine Chance.

Welche schwierigen Typen erkenne ich dank einer guten Menschenkenntnis schneller – und wie kann ich ihnen begegnen?

Wo kann ich noch mehr über das Thema Menschenkenntnis erfahren?

In ihrem Buch „Ich weiß, wie du fühlst“ (Goldmann, 12,99 Euro) beschreibt Tatjana Strobel unterhaltsam und umfassend, was Menschenkenntnis bedeutet und wie jeder lernen kann, körpersprachliche Signale besser zu deuten – nicht nur im Job.

Weitere Buch-Tipps: