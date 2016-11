Pünktlichkeit Warum es sich lohnt, zu früh da zu sein

U-Bahn verpasst, Bus schon weg, Mist - wie kriege ich jetzt ein Taxi? Unternehmer Sven Franzen ist früher öfter mal zu spät gekommen. Dann legte er sich eine Strategie zurecht. Von den Ergebnissen ist er selbst überrascht.

Ich hetze und laufe so schnell ich kann, um die U-Bahn 7 in Frankfurt noch zu erwischen. Weg ist sie. Mist. Was jetzt? Wie komme ich nun am schnellsten zu meinem Termin? Die App der öffentlichen Verkehrsmittel zeigt mir den Weg, seitdem ich das Auto abgeschafft habe. Auch meinem bekannten Geschäftspartner schicke ich eine kurze Nachricht auf sein Handy.

Beim Termin angekommen, rund 20 Minuten später als verabredet, macht dieser aber die Tür nicht auf. “Oh, jetzt hast du es vermasselt”, denke ich. Als sich die Tür endlich öffnet sagt der Geschäftspartner: „Ich wollte sie auch mal warten lassen.“ Eine unangenehme Situation.

Pünktlichkeit in Deutschland

Pünktlichkeit ist für viele meiner Kunden, Partner und meinen Unternehmensbeirat in Deutschland ein Qualitätsindikator, der Zuverlässigkeit des Gegenübers signalisiert. Zudem zeigt es ihnen klar, welche Priorität ich dem Termin und damit meinem Gegenüber zumesse. Aus diesem Blickwinkel bekommt Pünktlichkeit eine ganz neue Bedeutung.

Ich war nicht immer ein pünktlicher Mensch. Aber weil Pünktlichkeit eben etwas mit Respekt zu tun hat, habe ich mir angewöhnt, meinen Kunden und Gesprächspartnern diesen Respekt zu zollen und für meine eigene Planung 15 bis 30 Minuten vorher anzureisen und am Ort zu sein, damit Situationen wie die oben geschilderte nicht mehr vorkommen.

Das hat gleich zwei Vorteile. Da ich vorher da bin, kann ich mich auf den Termin mental und inhaltlich genau vorbereiten. Das Ergebnis ist wirklich erstaunlich: Die Ruhe und Vorbereitung steigert die Konzentration auf das Wesentliche und erhöht die Erfolgschancen erheblich. Je pünktlicher ich bin, desto mehr Abschlüsse in Vertriebs- und Verkaufsgesprächen erreiche ich. Umso häufiger enden Verhandlungen mit Lieferanten und Kunden erfolgreich.

Der andere Vorteil: Ich bin derjenige, der auf den anderen wartet und ihn empfängt – eine gute Position für den Gesprächsbeginn. Um die Zeit zu überbrücken, falls sich der andere verspätet, lohnt es sich auf jeden Fall, Lesestoff mitzunehmen – auch im pünktlichen Deutschland. Ich habe seit einigen Jahren immer ein Buch dabei, meist Management- und Gesundheitsthemen. Das wird vom Gegenüber oft angesprochen – und bietet oft die Möglichkeit für einen lockeren Gesprächseinstieg.

Pünktlichkeit in Brasilien

Pünktlichkeit und Zeiteinstellung sind eine Frage der Kultur. Der Deutsche ist bekannt dafür, auf die Minute pünktlich zu sein und akkurat zu planen. Ich bin zwar Deutscher, habe aber auch lange in Brasilien gelebt und mich an das dortige Zeitgefühl gewöhnt. Der Brasilianer lebt das Leben und nimmt es da manchmal nicht so genau. Das durfte ich dort tagtäglich aufs Neue kennenlernen und erleben.

Zum Beispiel hatte ich Freunde zu einem Grillfest eingeladen. Pünktlich zur Einladungszeit war alles vorbereitet und fertig, doch niemand kam. Erst gut zwei bis drei Stunden später trudelten langsam die ersten Gäste, richtig voll wurde es erst vier Stunden nach meiner Einladung. Man hat mir wohl mein verdutztes Gesicht angesehen und ein brasilianischer Freund gab mir den Tipp, dass Brasilianer eine private Einladung meist als Startzeit sehen und dann so kommen, wie es in den eigenen Tagesplan passt.

In Brasilien gibt es also keine starre Startzeit für einen Termin. Brasilianer leben mehr nach ihrer inneren Uhr, statt sich von außen stressen zu lassen. Das gilt aber – wichtig zu wissen – nur fürs Privatleben. Wenn es ums Geschäft geht, sind Brasilianer sehr zuverlässig und pünktlich.

Wie wichtig ist mir eigentlich Pünktlichkeit?

Ich finde es spannend, zwischen den Zeit-Einstellungen in Deutschland und Brasilien zu wechseln. In Brasilien überlege ich ständig: Bin ich jetzt privat oder geschäftlich unterwegs? Wie pünktlich muss ich sein und wie pünktlich wird der andere sein?

Pünktlichkeit sehe ich als etwas Positives an, gerade im beruflichen Bereich. Schließlich funktionieren alle unsere Gesellschaften auf Grund von Regeln und dazu zählt auch, die tägliche Zeitplanung einzuhalten. Aber bei privaten Feiern halte ich es etwas brasilianischer – da komme ich durchaus gerne ein wenig später, wenn das Fest bereits warm angelaufen ist.

Wie sehen Sie das? Wie gehen Sie vor? Kommentieren Sie gerne.