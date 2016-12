Richard Bransons Lieblingszitate Diese 10 Zitate übers Scheitern inspirieren Richard Branson

Richard Branson hat seinen Erfolg mit Mut, Einfallsreichtum und Durchhaltevermögen erreicht. Der Erfolgsunternehmer inspiriert viele - doch was inspiriert ihn selbst? Das sind seine Lieblingszitate übers Scheitern.

Nur wenn wir scheitern oder Fehler machen, lernen wir, schreibt Richard Branson in seinem Blog. Seine eigene Karriere begann erst, nachdem er an der Schule gescheitert war: Er brach sie im Alter von 16 Jahren ab. Diese zehn liebsten Zitate zum Thema Scheitern hat Branson in seinem Blogbeitrag veröffentlicht.

10. Wenn wir uns erlauben zu scheitern, dann erlauben wir uns gleichzeitig, hervorragend zu sein.

Eloise Ristad, US-amerikanische Autorin und Musiklehrerin

9. Erfolg erreichen häufig die, die nicht wissen, dass Scheitern unvermeidbar ist.

Coco Chanel, französische Modeschöpferin

8. Der größte Fehler im Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.

Elbert Hubbard, US-amerikanischer Autor, Publizist, Künstler und Philosoph

7. Nur die, die sich trauen, im großen Stil zu scheitern, können auch in großem Stil Erfolg haben.

Robert F. Kennedy, US-amerikanischer Politiker

6. Erfolg ist, von Scheitern zu Scheitern zu stolpern und seine Begeisterung dabei nicht zu verlieren.

Winston Churchill, Premierminister des Vereinigten Königreichs

5. Wer sich vor dem Scheitern fürchtet, schränkt seine Aktivitäten ein. Scheitern ist nur eine Gelegenheit, intelligenter von Neuem anzufangen.

Henry Ford, US-amerikanischer Automobilhersteller

4. Unser größter Triumph im Leben liegt nicht darin, nie zu fallen, sondern darin, immer wieder aufzustehen.

Ralph Waldo Emerson, US-amerikanischer Philosoph

3. Entwickeln Sie Erfolg aus Fehlern. Entmutigung und Scheitern sind zwei der sichersten Sprungbretter zum Erfolg.

Dale Carnegie, US-amerikanischer Kommunikations- und Motivationscoach

2. In meiner Karriere habe ich 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 mal wurde mir der entscheidende Ball zugespielt und ich habe nicht getroffen. Ich bin immer wieder und wieder und wieder gescheitert in meinem Leben. Und das ist der Grund, warum ich erfolgreich bin.

Michael Jordan, US-amerikanischer Basketballspieler

1. Ich bin nie gescheitert, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren.

Thomas A. Edison, US-amerikanischer Erfinder

Mein größter Fehler: Unternehmer reden übers Scheitern

