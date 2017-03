Entlassungen bei Jimdo Wie ist es, einem Viertel seiner Mitarbeiter zu kündigen?

Die Software-Firma Jimdo hat im Herbst 2016 einem Viertel ihrer Leute gekündigt. Geschäftsführer Matthias Henze erzählt, wie man die Entlassung von 66 Mitarbeitern organisiert - und wie es ihm dabei ging.

impulse: Herr Henze, Sie haben 66 von 258 Mitarbeitern gekündigt. Ist Ihnen das Geld ausgegangen?

Matthias Henze: Nein, das war keine finanzielle Entscheidung. 2016 war sogar ein sehr erfolgreiches Jahr für Jimdo, es haben so viele Leute wie nie zuvor angefangen, unseren Webseiten-Baukasten zu nutzen.

Worum ging es dann?

Wir haben unsere Ideen einfach nicht mehr schnell genug umgesetzt bekommen und waren – vor allem in der Produktentwicklung – zu langsam geworden. Der Grund: Wir hatten es versäumt, rechtzeitig effektive Managementstrukturen aufzubauen. Es fehlte der Fokus. Deswegen war klar: Wir müssen uns radikal ändern.

Wann wussten Sie, dass an Kündigungen kein Weg vorbei führt?

Es gab nicht einen Aha-Moment, sondern es war ein Prozess. Das ist ja eine sehr schwierige Entscheidung, die man nicht von heute auf morgen trifft. Natürlich habe ich darüber auch viel diskutiert, mit unserem COO Neil Bainton und meinen Mitgründern Fridtjof Detzner und Christian Springub. Irgendwann wusste ich dann: Es gibt keine einfache Lösung. Dann musste ich als Unternehmer zu meiner Verantwortung stehen.

Wie funktioniert das überhaupt, 25 Prozent der Mitarbeiter zu entlassen? Das mussten Sie ja – so zynisch es klingen mag – sicher gut organisieren?

Wir haben viel Mühe in die Vorbereitung gesteckt. Ein siebenköpfiges Team war eingeweiht und hat den Tag genau geplant.

Wie lief er dann ab?

Um zehn Uhr morgens habe ich eine ganz kurze Rede vor allen Mitarbeitern gehalten und gesagt, dass wir uns leider von einem Viertel trennen müssen. Danach lagen für alle Briefumschläge mit den Nummern der Räume bereit, in die sie sich begeben sollten. Denjenigen, die bleiben durften, haben wir das in der großen Gruppe mitgeteilt und sie dann gebeten, nach Hause zu gehen.

Und die Gekündigten?

Sie erfuhren zunächst in kleinen Teams, dass sie entlassen werden, und erhielten dann in Einzelgesprächen Abfindungsangebote. Für uns war klar: Die menschlichste Art, damit umzugehen, ist, so schnell wie möglich Klarheit für alle zu schaffen. Und wir haben allen ein sehr großzügiges Angebot gemacht, das deutlich über Marktstandard liegt. Es ging uns nicht darum, das möglichst billig zu machen.

Wie haben Sie persönlich diesen Tag erlebt?

Es gibt schönere Tage, keine Frage. Doch ich war mir sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das hat es etwas leichter gemacht. Am Tag der Kündigungen war ich bis abends in der Firma. Es war mir sehr wichtig, präsent und ansprechbar zu sein. Es galt, eine Balance zu finden: einerseits den Gesprächsbedarf der Leute zu befriedigen, die reden wollen. Andererseits diejenigen in Ruhe zu lassen, die das nicht möchten.

Welche Unternehmensbereiche waren von den Entlassungen betroffen?

Alle.

Wie haben Sie entschieden, wer geht und wer bleibt?

Das war ein schmaler Grat zwischen dem, was gut für das Unternehmen, und dem, was menschlich vertretbar ist. Mehr will ich dazu aus Respekt den Gekündigten gegenüber nicht sagen. Ich wünsche jedenfalls keinem, so eine Entscheidung treffen zu müssen.

Das Ganze ist gerade einmal fünf Monate her. Die wenigsten Unternehmer sprechen gerne über Misserfolge. Wieso tun Sie es?

Natürlich ist es nicht leicht, über eine Krise zu reden. Aber ich betrachte es als meine Pflicht, auch über Dinge zu sprechen, die nicht so gut gelaufen sind. Und wir haben eben auch sehr viel daraus gelernt.

Was haben Sie gelernt?

So wie viele Start-ups hatten wir Berührungsängste, was klassische Hierarchien und Management-Strukturen angeht. Die Vorstellung, dass man immer über die Chefetage gehen muss, um eine Entscheidung zu bekommen, war uns suspekt. Dabei haben wir übersehen, was Management leisten kann, und dass man sich dem Hierarchie-Thema einfach stellen muss, wenn eine Firma wächst. Sonst geht Fokus verloren und das gemeinsame Ziel, auf das alle zusteuern, gerät aus den Augen.

Jimdo war ja tatsächlich immer für seine flachen Hierarchien bekannt. Vollziehen Sie gerade eine 180-Grad-Wende?

Nein. Denn entscheidend ist, welches Führungsverhalten in der Firma gelebt wird. Bei Jimdo sollen den Teams weiter so viele Entscheidungen wie möglich überlassen bleiben. Die Führungskräfte geben nur die Richtung vor.

Wie haben Sie die Firma umstrukturiert?

Wir haben dort Strukturen und klare Zuständigkeiten geschaffen, wo es noch keine ausreichenden gab. Alle Teams haben nun Teamleiter, das war vorher nicht in allen Bereichen der Fall. Die Teamleiter unterstehen den „Head ofs“, die die Bereiche Vertrieb, Finanzen, Marketing, Produktentwicklung und Personal verantworten. Außerdem haben wir 90-Tages-Pläne eingeführt.

Was hat es damit auf sich?

Dazu definieren die Mitarbeiter mit ihren Bereichsleitern Ziele. So haben wir eine sehr klare Struktur geschaffen, was wir in drei Monaten erreichen wollen. Und wir fahren gut damit: In den ersten 90 Tagen haben wir mehr erreicht als in den neun Monaten zuvor. Das macht mich sehr zuversichtlich für das, was kommt.

Und was sagen die Mitarbeiter?

Die haben das sehr gut aufgenommen. Ich war überrascht, wie schnell sich alle nach dem ersten Schock der Kündigungen wieder gefasst hatten. Vielen gefällt es, jetzt genau zu wissen: Dafür bin ich verantwortlich und daran werde ich gemessen.

Um die Moral steht es also trotz der Entlassungen gut?

Stellen Sie sich ein Fußballspiel vor, bei dem eine Mannschaft in der Halbzeitpause zurückliegt. Dann reißen sich alle zusammen und es entsteht so eine „Wir schaffen das“-Stimmung. Das erleben wir gerade, und es entfaltet eine sehr große Kraft. Jede Krise bietet ja auch die Chance, sich neu zu positionieren.