Frank Thelen „Die Leute sagten, ich sei jetzt ein Verlierer“

Start-up-Investor Frank Thelen war mit zwei Geschäftsideen gescheitert. Heute ist der Juror der Fernsehshow "Die Höhle der Löwen" Multimillionär. Im impulse-Interview sagt er, wie er sich nach seinen Pleiten wieder aufgerafft hat und was ihn in bei "Die Höhle der Löwen" auf die Palme bringt.

In der Höhle der Löwen stehen Sie als erfolgreicher Unternehmer da. Aber Sie haben auch schon mal ein Unternehmen in die Insolvenz geführt. Wie haben Sie das erlebt?

Scheitern wird in Deutschland nicht gerne gesehen. Man fühlt sich schon sehr gebrandmarkt. Als ich mit Anfang 20 das erste Mal mit meinem Start-up gescheitert bin, haben gefühlte Freunde auf einmal Abstand genommen. Als ich das zweite Mal gescheitert bin, mit meiner Dokumenten-App doo, bin ich gerade als Juror bei „Die Höhle der Löwen“ eingestiegen. Damals haben sogar Leute vorgeschlagen, dass ich nicht mehr in die Show gehen soll, weil ich doch jetzt ein Verlierer sei.

Für junge Gründer sind solche Reaktionen nicht gerade ermutigend.

Das ist ein riesiges Problem. In den USA ist das ganz anders. Jeff Bezos zum Beispiel hat mit seinem Firephone mehrere Milliarden verloren – und jeder dort fand das okay. Wenn wir diese Scheitern-Kultur nicht annehmen und sagen: Es ist in Ordnung, wenn Dinge daneben gehen, weil sich jemand aus seiner Komfortzone bewegt hat, dann werden wir in Deutschland nicht vorankommen.

In den USA – so sagt man zumindest – soll es ja geradezu ein Qualitätsmerkmal sein, schon einmal gescheitert zu sein.

Es ist nicht cool zu scheitern. Es tut weh, man verliert Kapital. Aber es muss möglich sein zu scheitern, damit man mal mit 300 in die Kurve fahren und Risiken eingehen kann. Wenn wir alle nur das machen würden, was immer funktioniert hat, gäbe es viele Dinge nicht.

Wie konnten Sie sich nach den Pleiten aufraffen weiterzumachen?

Man muss besessen sein von dem, was man tut. Wenn man nur ein Möchtegern-Unternehmer ist, der einfach reich und berühmt sein will, funktioniert das nicht. Es darf niemals um Geld oder Ruhm gehen. Ich habe nie ein Unternehmen gegründet, um reich zu werden. Von daher war ich nicht so schockiert, als ich auf einmal arm war. Ich habe nach der Pleite einfach wieder gegründet.

Haben Sie nach Ihrer ersten Pleite nicht doch mal mit einer Festanstellung geliebäugelt?

Der Großteil meiner Freunde hatte einen festen Job, ihr erstes Auto, eine Freundin. Und ich habe Tag und Nacht gearbeitet und fand mich als der komplette Verlierer wieder. Ich hatte nicht einmal mehr ein Mobiltelefon, weil ich mir das nicht mehr leisten konnte.

In dieser Phase habe ich kurzzeitig überlegt zu studieren. Bei „guter Führung“ – so nennt man das im Insolvenzrecht – kommt man nach sechs Jahren aus der Insolvenz raus. Mit diesem Gedanken habe ich relativ intensiv jongliert. Aber am Ende konnte ich mich mit der Bank auf einen Vergleich einigen und musste nicht in die Privatinsolvenz. Und dann war für mich klar: Ich werde wieder gründen und schauen, dass ich etwas Neues und Erfolgreiches aufbaue.

Einem Pleitier gibt aber doch kaum jemand wieder Geld.

Ja, es ist in so einer Phase fast unmöglich, wieder eine Bank an seine Seite zu bekommen. Als ich nach der Insolvenz neu gegründet habe, musste ich den ersten Kunden überzeugen, dass er eine Anzahlung leistet, damit wir überhaupt starten konnten.

Wie haben Sie die zweite Pleite erlebt? In Ihre Dokumenten-App doo hatten Investoren ja sogar 10 Millionen Dollar investiert.

Bei doo hat es ich mich im Hinblick auf das Finanzielle nicht mehr so getroffen, da nur ein Teil meines Geldes weg war. Im Hinblick auf die Investoren und mein Team war es aber sehr wichtig, offen zu kommunizieren und zu erklären, was passiert ist: Warum sind wir gescheitert? Und was werden wir ab jetzt besser machen? Durch harte Arbeit und das notwendige Glück wurde aus doo mit dem Produkt Scanbot am Ende doch noch ein großer Erfolg.

Sie gelten bei „Die Höhle der Löwen“ etwas als Meckerer, äußern Kritik immer sehr direkt. Haben Sie manchmal Mitgefühl mit den Gründern, für die womöglich gerade der große Traum platzt?

Wenn ich eine Meinung zu einem Produkt oder Team habe, stimmt diese meistens. Und wenn ich mir recht sicher, gebe ich Gas und sage: Hört damit auf.

Ich ärgere mich in der Show oft ernsthaft. Zum Beispiel wenn einer seine Geschäftszahlen nicht kennt und als Entschuldigung auch noch sagt: Ich war vorher noch eine Woche im Urlaub, das hatte ich schon lange geplant. Eine Gründerin hat ernsthaft gesagt: “Ich habe so hart als Mitarbeiterin einer Agentur gearbeitet. Da wollte ich mich selbstständig machen, damit ich meine Freizeit besser planen kann.” Wenn ich solche Sätze höre, werde ich aggressiv.

Das merkt man Ihnen in der Sendung durchaus an.

Das ist kein Unternehmertum, das ist schlecht vorbereitet. Und solche Gründer müssen aus der Show rausfliegen. Das Zeichen, dass ich mit meinen Aussagen setzen will ist: Seid extrem gut vorbereitet, wenn Ihr in die Show kommt! Ich will damit auch unsere Ehre als Unternehmer retten. Wir arbeiten brutal hart. Wir sind auf jedes Meeting vorbereitet. Genau deswegen haben wir auch Erfolg. Wenn einer dann ein lustiges Gedicht oder einen süßen Hund dabei hat, aber gar nicht weiß, wie das Business läuft, wäre es schlecht, wenn ich nicht hart durchgreifen würden.

Wie groß ist Ihre Angst, bei einem Investment falsch zu liegen?

Auch hier muss Scheitern eine Option sein. Davor habe ich keine Angst. Meine Kalkulation ist immer, dass bis zu 50% unserer Startups nicht überleben und die andere Hälfte funktioniert. Aber wir liegen glücklicherweise deutlich darüber und haben bisher eine verrückt hohe Erfolgsquote. Bei allem, wo ich investiere, muss ich mir mindestens ein 30 bis 50x vorstellen können. Selten auch mal über 100x wie bei Wunderlist. Auch das Start-up Ankerkraut, in das ich bei „Die Höhle der Löwen“ investiert habe, läuft unfassbar gut.

Sie waren ja der Einzige aus der Jury, der in den Gewürze-Hersteller investieren wollte. Trotzdem war es eine harte Nuss, diesen Deal tatsächlich auch zu machen, weil die beiden Gründer eigentlich nicht, wie von Ihnen gefordert, 20 Prozent am Unternehmen abgeben wollten.

Ja, da musste ich aber hart bleiben. Ich telefoniere jeden Tag mit fünf der Start-ups aus der Sendung. Und – das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Löwen – ich lebe davon Startups erfolgreich aufzubauen. Ich habe keinen anderen Job. Ich habe kein Erlebnisportal, keine anderen Produkte, keinen anderen Job. Ich habe nur diese Start-ups. Deswegen bin ich vielleicht auch manchmal ernster oder härter. Aber wenn man sich die Erfolgsbilanz von mir anschaut: Die Start-ups, in die ich investiert habe, sind bisher auch einfach die erfolgreichsten aus der Show.

Wie ist es mit Ankerkraut weitergegangen?

Wir sind jetzt in fast allen Rewe- und Edeka-Märkten, werden bald auch bei Real gelistet sein und machen jetzt mehr als 500.000 Euro Umsatz im Monat. Ab Januar oder Februar will ich bei einer Million Euro sein. Wir sind profitabel, haben eine Bankfinanzierung bekommen. Wir haben den Shop gebaut, das Design, die Listings und die Finanzierung gemacht. Wir haben auch die ganze Produktion umgebaut.

Glauben Sie, die beiden hätten das auch ohne Sie so geschafft?

Die beiden Gründer Stefan und Anne Lemcke machen einen richtig guten Job. Aber hier muss man ehrlich sein: Diesen Raketen-Start gibt es nur mit meinem Team, Erfahrung und Netzwerk.