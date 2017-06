Mittelständler, die in Sachen Digitalisierung Gas geben wollen, sollten die kostenlose Veranstaltungsreihe »smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0« nicht verpassen. Der nächste Termin: am 26. Juni im mittelhessischen Bad Nauheim.

Die rasante Digitalisierung ist eines der bestimmenden Themen für den deutschen Mittelstand. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss Geschäftsmodelle überdenken, neue Strategien entwickeln und die Chancen der modernen digitalen Technologien ergreifen: Die Schlagworte heißen etwa Social Media, Mobility oder Cloud Computing.

Bei der bundesweiten Veranstaltungsreihe »smarter_mittelstand« erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen durch die Digitalisierung schneller, effizienter, komfortabler und sicherer arbeiten kann. Für 2017 stehen nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in Mülheim und Leipzig nun noch Termine in Bad Nauheim, Ludwigshafen, München und Hannover auf dem Programm.

Anzeige

smarter_mittelstand: Das erwartet Sie

Dieses Video von »smarter_mittelstand« in Mülheim gibt Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf die weiteren Veranstaltungen.

smarter_mittelstand: Ihre Vorteile

kostenfreie Veranstaltungen besuchen – in Bad Nauheim, Ludwigshafen, München und Hannover

mehr über neue technologische Möglichkeiten erfahren

zahlreiche inspirierende Fallbeispiele kennen lernen

in vielfältigen Themenforen mit anderen Führungskräften mittelständischer Unternehmen austauschen

direkte Kontakte zu namhaften Partnern knüpfen

smarter_mittelstand: Jetzt kostenlos anmelden

für »smarter_mittelstand« in Bad Nauheim am 26. Juni 2017

für »smarter_mittelstand« in Ludwigshafen am 19. September 2017

für »smarter_mittelstand« in München am 23. Oktober 2017

für »smarter_mittelstand« in Hannover am 27. November 2017

Über »smarter_mittelstand«

Die bundesweite Initiative »smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0« haben wir von impulse im vergangenen Jahr gemeinsam mit der ZEIT Verlagsgruppe, dem Kongress-Veranstalter Convent und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gestartet. Mehr erfahren >>