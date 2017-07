Auch Selbstständige und Firmen dürften Anspruch auf eine Rückzahlung der Bearbeitungsgebühr für einen Kredit haben. Erste Unternehmer hatten vor Gericht bereits Erfolg.

Banken müssen womöglich auch vielen Firmen und Selbstständigen die Bearbeitungsgebühr für einen Kredit zurückzahlen. Mehrere Amts- und Landgerichte haben bereits Kreditinstitute verurteilt, solche Entgelte für Geschäftsdarlehen zurückzuzahlen. Einige der Entscheidungen sind bereits rechtskräftig. Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH), dass standardmäßig erhobene Bearbeitungsentgelte bei Verbraucherkrediten unzulässig sind, droht den Banken nun eine weitere Klagewelle.

Das BGH-Urteil lasse sich rechtlich auf Kredite an Selbstständige und Firmen übertragen, sagen Experten. „Was mit dem Kredit finanziert wurde, ist unerheblich“, sagte der Leverkusener Rechtsanwalt Guido Lenné gegenüber impulse. Der Bank- und Kapitalmarktrechtler vertritt mehr als 1500 Mandanten bei der Rückforderung von Kreditgebühren. „Entscheidend ist“, so Lenné, „dass die Bearbeitungsgebühr einseitig von der Bank vorgegeben wurde und nicht verhandelbar ist – also wie eine Allgemeine Geschäftsbedingung.“

Anzeige

Die maßgebliche Regelung ist Paragraf 307 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der besagt, dass Allgemeine Geschäftsbedingungen unwirksam sind, wenn sie den Vertragspartner „entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen“. Und dieser Passus gilt nicht nur für Verbraucher, sondern generell.

Landgericht Itzehoe, Az.: 7 O 66/13 (nicht rechtskräftig)

Amtsgericht Mönchengladbach, Az.: 4 C 337/13

Amtsgericht Nürnberg, Az.: 18 C 3194/13

Mehr zum Thema Kreditgebühren finden Sie in der Juli-Ausgabe von impulse (ab 26. Juni im Handel).





Abonnenten erhalten die neueste Ausgabe jeden Monat frisch nach Hause geliefert. Und über die impulse-App für iOS- und Android-Geräte können Sie die neuen Ausgaben im PDF-Format herunterladen und bequem auf Tablet oder Smartphone lesen.