Elternzeit und Mutterschutz Was Arbeitgeber beachten müssen

Wie viel Gehalt müssen Arbeitgeber im Mutterschutz zahlen? Können Angestellte die Elternzeit verlängern? Das Wichtigste zu Mutterschutz und Elternzeit auf einen Blick.

Mutterschutz

Ab wann beginnt der Mutterschutz – und was bedeutet das für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?

Der Mutterschutz beginnt in der Regel sechs Wochen vor und endet acht Wochen nach der Entbindung, bei Früh- oder Mehrlingsgeburten zwölf Wochen nach der Entbindung. Während des Mutterschutzes herrscht ein Beschäftigungsverbot. Während der Schwangerschaft dürfen Mitarbeiterinnen laut Mutterschutzgesetz außerdem nicht mit schweren körperlichen Arbeiten oder Aufgaben beschäftigt werden, bei denen sie gesundheitsgefährdenden Stoffen, Strahlen, Hitze, Kälte, Nässe, Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt sind.

Was muss der Arbeitgeber während des Mutterschutzes an Gehalt bezahlen?

Während des Mutterschutzes zahlt die gesetzliche Krankenversicherung Mutterschaftsgeld in Höhe von 13 Euro pro Kalendertag. Falls der Nettolohn der letzten drei Kalendermonate vor Beginn des Mutterschutzes diesen Betrag übersteigt (monatlicher Nettolohn von 390 Euro), muss der Arbeitgeber die Differenz als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zahlen. Er muss zum gleichen Termin ausgezahlt werden wie vorher das Gehalt.

Den Zuschuss kann sich der Arbeitgeber aber auf Antrag wieder komplett von der Krankenkasse zurückholen. Im Gegenzug müssen alle Unternehmen dafür seit 2006 einen bestimmten Beitragssatz in einen Umlagetopf (Umlageverfahren U2 bei Mutterschaft) einzahlen. Die Höhe des Beitragssatzes legt die Krankenkasse fest, bei der der Mitarbeiter versichert ist.

Elternzeit

Wann beginnt die Elternzeit?

Die Elternzeit schließt in der Regel unmittelbar an den Mutterschutz an.

Muss der Arbeitgeber während der Elternzeit Gehalt bezahlen?

Nein, während der Elternzeit ruhen die wichtigsten Pflichten, die aus einem Arbeitsvertrag entstehen: Der Mitarbeiter muss keine Arbeitsleistung erbringen, der Arbeitgeber kein Gehalt zahlen.

Wann muss die Elternzeit beantragt werden?

Sie muss sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich beantragt werden. Der Arbeitnehmer muss hier aber selbst aktiv werden – und für die ersten zwei Jahre verbindlich festlegen, in welchem Zeitraum er in Elternzeit gehen will. Wichtig ist: Der Antrag muss schriftlich erfolgen und eine Original-Unterschrift haben.

Wie ist die Rechtslage, wenn ein Arbeitnehmer zunächst ein Jahr Elternzeit beantragt hat und nach einem Jahr doch noch verlängern möchte?

Wenn der Arbeitnehmer sich zunächst nur für ein Jahr festgelegt hat und verlängern will, geht das nur mit Zustimmung des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer muss dann erneut einen Antrag stellen. Und der Arbeitgeber muss darüber entscheiden, ob er zustimmen will – oder nicht. Dabei muss er die Umstände abwägen und die Interessen beider Seiten angemessen berücksichtigen. Er muss also eine Gesamtbetrachtung anstellen und entscheiden, welches Interesse überwiegt: Dass die Mitarbeiterin verlängert oder dass sie in der Firma gebraucht wird.

Und wenn der Arbeitnehmer nach dem zweiten Jahr verlängern will?

Arbeitnehmer haben insgesamt Anspruch auf drei Jahre Elternzeit – und zwar bis zum 8. Lebensjahr des Kindes. Wenn sie sich am Anfang für zwei Jahre festlegen, haben sie ja noch ein Jahr zur Verfügung. Wenn sie dieses eine Jahr nach hinten verschieben wollen, zum Beispiel in die Zeit der Einschulung, brauchen sie bei Geburten bis zum 30. Juni 2015 noch die Zustimmung des Arbeitgebers.

Was hat sich hier durch das Elterngeld Plus geändert?

Bei Geburten ab dem 1. Juli 2015 müssen Arbeitnehmer zwar am Anfang für die ersten beiden Jahre festlegen, ob und wie lange sie in Elternzeit gehen wollen. Bis zu 24 Monate der Elternzeit können sie seit der Einführung des Elterngeld Plus aber strecken, und zwar bis zum achten Geburtstag des Kindes. Jedes Elternteil kann die Elternzeit dann außerdem in drei Abschnitte aufteilen. Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist nicht mehr erforderlich. Zu beachten ist jedoch, dass der Arbeitgeber nach dem dritten Geburtstag eines Kindes bereits 13 Wochen vorher informiert werden muss, wenn ein Elternteil noch einmal in Elternzeit gehen möchte.

In manchen Fällen macht es auch Sinn, dass Mitarbeiter schon während der Elternzeit wieder anfangen zu arbeiten. Was gilt es hier zu beachten?



Wenn Arbeitnehmer während der Elternzeit arbeiten wollen, setzt dies voraus, dass der Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt und dass die Person schon länger als sechs Monate im Unternehmen arbeitet. Außerdem muss der Arbeitnehmer für mindestens zwei Monate zwischen 15 und 30 Wochenstunden im Schnitt pro Monat arbeiten wollen. Weniger geht nicht – und mehr ist auch nicht möglich, weil das dann die Elternzeit aufheben würde. Das muss dem Arbeitgeber bei Geburten bis zum 30. Juni 2015 sieben Wochen vorher schriftlich mitgeteilt werden, bei Geburten ab dem 1. Juli 2015 13 Wochen vorher.

Als Arbeitgeber sollte man darauf achten, dass klare Absprachen über die Beschäftigungstage und Einsatzzeiten getroffen werden. Das ist gerade in Firmen wichtig, in denen flexible Arbeitszeiten gelten. Oftmals haben Teilzeitbeschäftigte in Elternzeit klare zeitliche Vorgaben, in denen sie wegen der Kinderbetreuung nicht arbeiten können. Dies muss mit den betrieblichen Abläufen vereinbar sein. Im Zweifel ist der Arbeitgeber gefordert, die Betriebsabläufe umzuorganisieren. Nur wenn es gar nicht anders geht, kann der Arbeitgeber den Wunsch auf Teilzeitarbeit „aus dringenden betrieblichen Gründen“ ablehnen.

Haben Mitarbeiter einen Anspruch darauf, den Arbeitsplatz wieder zu bekommen, den sie vor dem Mutterschutz und Elternzeit hatten?

Arbeitgeber sind zwar verpflichtet, ihre Mitarbeiter nach der Elternzeit wieder zu beschäftigen. Das muss aber nicht notwendigerweise derselbe Arbeitsplatz sein. Das hängt vom Arbeitsvertrag ab.

Arbeitsverträge enthalten in der Regel eine Stellenbezeichnung. Wenn eine Mitarbeiterin zum Beispiel als Marketing-Assistentin eingestellt ist und aus der Elternzeit wiederkommt, dann muss sie auch als Marketing-Assistentin in irgendeiner Form wieder beschäftigt werden, weil der Arbeitsvertrag das so vorsieht. Wenn sie aber zum Beispiel als kaufmännische Angestellte beschäftigt ist, ist das ein weitläufigerer Begriff, mit dem man auch andere Tätigkeiten in anderen Bereichen ausüben kann.

Außerdem können Arbeitsverträge sogenannte Versetzungsklauseln enthalten, in denen man festhält, dass man den Mitarbeiter auch in anderen gleichwertigen Arbeitsstellen einsetzen kann, die seinen Vorkenntnissen und seiner Erfahrung entsprechen. Wenn der Arbeitsvertrag so etwas vorsieht, kann man den Mitarbeiter auch an solch eine Position versetzen.

Man prüft also, wenn jemand aus der Elternzeit wiederkommt: Ist die alte Stelle frei, weil man im Idealfall jemanden befristet für diese Zeit eingesetzt hat und die Befristung endet und die Stelle wieder frei wird. Wenn das nicht geht, muss man schauen, welche Versetzungsmöglichkeiten nach dem Arbeitsvertrag bestehen, den Mitarbeiter auf einer anderen Stelle einzusetzen.

In zwei oder drei Jahren kann in einem Unternehmen viel passieren, die Geschäfte können zum Beispiel viel schlechter laufen. Vielleicht muss an Stellen gespart werden. Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber in diesem Fall im Hinblick auf den Kündigungsschutz?

Die Arbeitnehmer haben während des Mutterschutzes und der Elternzeit einen besonderen Kündigungsschutz. Eine Kündigung kann während dieser Zeit nur mit Zustimmung der entsprechenden Behörden erfolgen. Diese erteilen solche Zustimmungen nur ausnahmsweise in besonderen Fällen, das heißt in der Regel nur, wenn ein Betrieb oder eine Betriebsabteilung stillgelegt wird. Aber das ist eine sehr hohe Hürde. Selbst wenn die Behörde zugestimmt hat, greift noch der allgemeine Kündigungsschutz vor den Arbeitsgerichten. Es ist jedenfalls nicht einfach, jemanden in der Elternzeit zu kündigen.

Es würde als Grund also nicht reichen, wenn eine Abteilung aus betriebswirtschaftlichen Gründen verkleinert werden muss?

Hier ist fraglich, ob die Behörde das als besonderen Fall akzeptieren würde. Das wäre nur gegeben, wenn dem Arbeitgeber die Aufrechterhaltung des Arbeitsplatzes nicht mehr zugemutet werden kann und auch nicht die Möglichkeit besteht, die Mitarbeiterin auf einem anderen Arbeitsplatz im Unternehmen einzusetzen.

Häufig kann oder will eine Mutter nach der Elternzeit nicht mehr Vollzeit arbeiten. Wie ist hier die Rechtslage? Hat ein Mitarbeiter Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung?

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz hat ein Mitarbeiter grundsätzlichen Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung. Ein Arbeitgeber darf das aber aus betrieblichen Gründen verweigern. Betriebliche Gründe können sein, dass eine Stelle absolut nicht in Teilzeit besetzt werden kann. Es gibt bestimmte Stellen, bei denen man die volle Zeit da sein muss. Wenn das nicht geht, wäre das ein Grund, den Teilzeitwunsch abzulehnen.

Arbeitnehmer in Deutschland sollen künftig außerdem das Recht auf eine zeitlich befristete Verringerung ihrer Arbeitszeit bekommen. Das sieht ein Entwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) vor. Der Referentenentwurf befindet sich derzeit noch in der Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung.

