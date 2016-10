add art 2016 impulse zeigt an zwei Tagen Kunst

In den aktuellen Serien, die für die add art ausgewählt wurden, befinden sich Bilder, in den Karamell-Weinreduktion und Gummiarabikum als Trägersubstanz zum Einsatz gekommen sind. Kombiniert sind diese mit auf Reisen entdeckten Pflanzenteilen, wodurch sie mit einer positiven Erinnerung verknüpft sind.

In der aktuellen Auswahl werden immer die ready- oder in-progress-mades der Natur genutzt. Deshalb auch der Titel der Auswahl „Made in Progress“ - analoge Arbeiten, die in einem von der Natur vorgegebenen Prozess entstehen.