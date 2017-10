Die Privatbank Berenberg gilt als Top-Vermögensverwaltung. Doch smarte Fintech-Unternehmen wie Liqid wollen den Markt für sich erobern. Wer setzt sich durch? Die Kontrahenten im Streitgespräch.

Seriensieger – das ist wohl das passende Wort für das Team von Henning Gebhardt, Chef der Vermögensverwaltung der Privatbank Berenberg. Zum achten Mal in Folge erhielt Deutschlands älteste Bank – gegründet 1590 – im Herbst 2016 die Auszeichnung „Bester Vermögensverwalter“ vom Fachblatt „Elite Report“. Gegen dieses ­Institut der Beständigkeit will Christian Schneider-Sickert antreten. Seit September 2016 ­bietet sein Fintech-Start-up Liqid eine digitale Vermögensverwaltung an.

Der Hauptunterschied zu Berenberg: Weniger Mensch, mehr Computer. Alles funktioniert über eine App. Beratungsgespräche? Möglich, aber allenfalls am Telefon; Filialen gibt es nicht. Die Kundengelder werden auf Grundlage stark standardisierter Modelle mit Unterstützung von Algorithmen angelegt, nicht individuell wie bei Privatbanken üblich. Hinzu kommt: Liqid bietet seine Dienste bereits ab 100 000 Euro an; bei Berenberg müssen Kunden mindestens 1 Million Euro mitbringen.

Wer liegt in Zukunft in der Gunst vermögender Kunden vorne? Kann ein Start-up gegen über Jahrhunderte gewachsenes Vertrauen etwas ausrichten? Oder muss auch Berenberg mehr auf Algorithmen als auf menschliche Expertise setzen?

Die Kontrahenten im Überblick

Henning Gebhardt – der Platzhirsch

49 Jahre alt, seit 2016 Chef der Vermögensverwaltung und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung

Blickt auf eine 400-jährige Firmengeschichte, Berenberg ist die älteste Bank Deutschlands

1500 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Amerika Asien.

Verwaltetes Kundenvermögen: 40 Milliarden Euro

Christian Schneider-Sickert – der Herausforderer

42 Jahre alt, Mitgründer von Liqid

Setzt mit seinem Fintech-Start-up auf Kundenkontakt durch eine App

Überlässt das Investieren der Kundengelder weitgehend Algorithmen

Hat in Oxford und Harvard studiert

Verwaltetes Kundenvermögen: 150 Millionen Euro (nach einem Jahr am Markt)

Das ganze Duell im Video

