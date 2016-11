Geschäftliche E-Mails auf Englisch Drei Tipps für englische Geschäfts-E-Mails

E-Mails an Englisch sprechende Geschäftspartner zu schreiben, fällt vielen schwer. Diese drei Tipps helfen Ihnen beim Formulieren.

Schreibt man E-Mails auf Englisch, erinnert man sich oft an die Regeln, die man in der Schule gelernt hat. Die Mails klingen dann aber oft gestelzt. Diese drei einfachen Tipps helfen Ihnen, die Korrespondenz zu erleichtern.

1. Anrede

Die meisten haben in der Schule gelernt, dass die Anrede in Briefen „Dear Sir or Madam“ oder „To whom it may concern“ lautet. Das sollten Sie gleich wieder vergessen – vor allem Werbung beginnt mit dieser Anrede. Schreiben Sie den Namen des Empfängers in die Anrede und wählen Sie statt des altmodischen „Dear Mr.“ lieber ein informelleres „Hello Mr.“.

Anzeige

2. Kürzen

Viele haben aus dem Englisch-Unterricht auch eine Menge umständlicher und langatmiger Floskeln parat. Wer zum Beispiel den Erhalt einer E-Mail bestätigen will, schreibt vielleicht „I confirm herewith the receipt of…“. Das klingt schnell ein wenig steif. Ein einfaches „Thank you for sending…“ reicht hier aus.

3. Kurzformen sind erlaubt

Mancher kennt auch noch die Regel, dass Kurzformen wie I’ll oder can’t in Briefen und damit auch in E-Mails tabu sind. Doch die Langform ist heute keine Pflicht mehr. Generell sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter in E-Mails erst einmal so schreiben, wie sie auch sprechen würden – dann klingen sie freundlich und nicht gestelzt.