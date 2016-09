Die KfW ist eine der führenden Förderbanken der Welt. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung setzt sich die KfW im Auftrag des Bundes und der Länder dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern.

Allein 2015 hat sie dafür ein Fördervolumen von 79,3 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt. Davon flossen 37 % in Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz. Die KfW besitzt keine Filialen und verfügt nicht über Kundeneinlagen. Sie refinanziert ihr Fördergeschäft fast vollständig über die internationalen Kapitalmärkte. Im Jahr 2015 hat sie zu diesem Zweck 62,6 Mrd. EUR aufgenommen. In Deutschland ist die KfW Bankengruppe mit Standorten in Frankfurt, Berlin, Bonn und Köln vertreten. Weltweit ist sie an rund 80 Standorten vertreten.

Als Bank aus Verantwortung unterstützt die KfW nachhaltig den Wandel in Wirtschaft, Ökologie und Gesellschaft. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind:

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie von Existenzgründern

Bereitstellung von Beteiligungskapital

Programme zur energieeffizienten Sanierung von Wohngebäuden

Unterstützung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

Bildungsförderung für private Kunden

Finanzierungsprogramme für Kommunen und regionale Förderbanken

Export- und Projektfinanzierung

Förderung von Entwicklungs- und Schwellenländern

