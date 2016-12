Artur Fischer: Seine Kunststoff-Dübel und „Fischertechnik“-Baukästen haben ihn weltweit bekanntgemacht. Mehr als 1100 Patente und Gebrauchsmusteranmeldungen gehen auf Fischers Konto. Dass er neben dem allseits bekannten grauen Plastikdübel auch den Synchronblitz für Fotoapparate entwickelt hat sowie Schrauben für die Heilung von Knochenbrüchen, wissen nur wenige. Den Technikbaukasten erfand er ursprünglich als Weihnachtsgeschenk für Dübel-Kunden. Fischer starb am 27. Januar im Alter von 96 Jahren.© dpa - Report

Thomas Wagner: Der Tod des Chefs des Reiseportal-Betreibers Unister (u.a. „ab-in-den-urlaub.de“) beim Absturz eines Privatflugzeugs in Slowenien gab den Anstoß zu einem Wirtschaftskrimi. Wagner war auf dem Rückflug aus Venedig, wo er versucht haben soll, einen Millionenkredit aufzunehmen, dabei jedoch offensichtlich Opfer von Betrügern wurde. Unister stellte wenige Tage später einen Insolvenzantrag. Wagner galt zeitweise als ostdeutscher Vorzeige-Unternehmer, später gerieten Geschäftspraktiken von Unister immer wieder in die Kritik. Wagner starb am 14. Juli mit 38 Jahren.© dpa

Andrew Grove: Als langjähriger Chef des Halbleiter-Riesen Intel gehörte er zu den einflussreichsten Köpfen der Computer-Ära. Grove stand mit an der Wiege der Halbleiter-Revolution, seine Management-Bücher („Nur diePparanoiden überleben“) prägten das Vorgehen vieler Tech-Unternehmen. Geboren wurde er als András Gróf 1936 in einer jüdischen Familie in Budapest. Sein Vater wurde von den deutschen Besatzern in ein Arbeitslager geschickt, das er überlebte, András und seine Mutter wurden von einer Familie versteckt. Nach der Niederschlagung des Aufstandes von 1956 durch sowjetische Truppen floh er in die USA. Grove starb am 21. März im Alter von 79 Jahren.© dpa - Fotoreport

Ernst Burmeister: Mit seiner Frau Elke und seinen vier Söhnen gründete Ernst Burmeister 1991 die Fruchthandels- und Transport GmbH Hamburg. Der Hamburger Familienunternehmer wurde damit zu einem der größten Fruchthändler deutschlandweit. Er starb am 11. September mit 79 Jahren an den Folgen eines brutalen Raubüberfalls, bei dem Täter in sein Haus in Stade-Bützfleth eingedrungen waren. Zu seiner Trauerfeier kamen so viele Gäste, dass die Kirche mit einem Zelt und Bänken erweitert werden musste.© dpa

Heinz Hankammer: Seine erste Serie von Wasserfiltern - zum Auffüllen von Autobatterien in Tankstellen und Autowerkstätten - montierte er noch eigenhändig im heimischen Garten. Der Durchbruch gelang ihm mit dem Brita-Tischwasserfilter. Zuletzt machte die 1966 gegründete Familienfirma mit Hauptsitz in Taunusstein mit 1480 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 429 Millionen Euro. Hankammer starb am 18. September im Alter von 84 Jahren.© dpa

Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell: Die Produkte des Stifteherstellers Faber-Castell kennt wohl fast jeder. Der Chef des Unternehmens, Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell starb am 21 Januar 2016 mit 74 Jahren. Er leitete das Unternehmen in der achten Generation und fast 40 Jahre lang. In dieser Zeit wandelte er das Unternehmen mit rund 7500 Mitarbeiten in eine börsennotierte Aktiengesellschaft um.© dpa

Otto Eckart: Der ehemalige Pfanni-Eigentümer und Chef starb am 5. Juni 2016 nach kurzer, schwerer Krankheit. Sein Vater hatte die Firma 1949 in München gegründet und wurde unter anderem mit Kartoffelpulver für Knödel erfolgreich. In den 1960ern übernahm „Mr. Pfanni“ das Unternehmen und baute es zu einem international agierenden Lebensmittelkonzern aus.© dpa-Report