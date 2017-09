Auf der Arbeit, im Büro oder auf dem Weg dahin – der Kaffee am Morgen ist ein Muss. Was jedoch macht einen guten Kaffee aus? Coffee perfect stellt sein Geheimnis von perfektem Kaffeegenuss vor.

Was will der Kunde? Gute Beratung? Gute Produkte? Guten Service? Jedes Unternehmen muss sich diese Fragen stellen. Als zuverlässiger Partner für eine professionelle Kaffeeversorgung hat coffee perfect (www.coffee-perfect.de) verstanden, dass Erfolg nur in Verbindung aller Attribute funktioniert. Vor diesem Hintergrund entschied sich das Unternehmen kürzlich, die bisher bestehenden Marken coffee plus, Kaffee Shop und coffee perfect aus den Bereichen B2B, B2C und Gastronomie zu einer einheitlichen Marke zusammen zu führen. Das Ziel: Kaffeespezialitäten in Coffeeshop-Qualität für jedermann.

Was bringt die Verbindung dieser unterschiedlicher Expertisen?

Die neue Markenpräsenz von coffee perfect bedeutet auch ein neues Versprechen: Perfekter Kaffeegenuss durch hochqualitative Produkte, einmaligen Komfort und umfassenden Service – alles in einem Paket. Mit viel Erfahrung betrachten die Geschäftsführer ihre Produkte aus dem Blickwinkel des Kunden. Jan-Dirk Büsselmann, geschäftsführender Gesellschafter mit Dr. Marc Beimforde, erklärt die Auswirkungen: „Man muss wissen, was die Zielgruppe an Erwartungen hegt. Wir bieten für jeden unserer Kunden ein ganz individuelles Versorgungspaket an. Dazu gehören auch Step-by-Step-Anleitungen für den Self-Service und eine enorm hohe Erreichbarkeit unsererseits. 60 Prozent der Anliegen können wir bereits am Telefon klären und per Fernzugriff lösen. Je nach Wunsch kann der Kunde sein Gerät auch individuell konfigurieren und das eigene Firmenlogo auf dem Display der Maschine integrieren. Fotos der letzten Firmenfeier sind hier auch eine charmante Lösung.“

Perfekte Produkte, perfekter Service, perfekter Komfort – ist das alles?

„Ja!“, meint Dr. Marc Beimforde: „Ein hochwertiges Kaffeeerlebnis sollte für jedermann und überall möglich sein. Für uns heißt das, die Erwartungen an Komfort und Service bestens zu erfüllen. Die Verzahnung unseres Know-Hows zu einer Marke ist da ein logischer Schritt. Wer „perfect“ verspricht, muss nicht weniger als das Beste liefern. Dieser Anspruch ist der Grundstein unseres rasanten Wachstums und der richtige Weg um unser langfristiges Ziel zu erreichen: Die Marktführerschaft. Das alles zu erfüllen ist ein täglicher Ansporn und gilt – in übertragenem Sinne – für jede erfolgreiche Unternehmung.“

Jetzt mal konkret! Perfekter Kaffee bedeutet …

Produktvielfalt. Sämtliche Füllprodukte von coffee perfect sind speziell für die Kaffeevollautomaten entwickelt worden. Dem Kunden steht es frei, ob er diese oder seine eigenen Produkte für seinen individuellen Kaffeegenuss verwenden möchte.

Rundum-Service. Auf Wunsch übernimmt der Kaffeespezialist die komplette Inbetriebnahme des Vollautomaten sowie die Pflege und regelmäßige Wartung dessen. Coffee perfect garantiert dank des flächendeckenden Netzwerks an hauseigenen Servicetechnikern und der Konfigurationsmöglichkeiten per Fernzugriff, dass 90 Prozent aller Anliegen in 24 Stunden geklärt werden können.

Komfort Komfort Komfort. Das Unternehmen implementiert maßgeschneiderte Lösungen für eine reibungslose Kaffeeversorgung in großen Betrieben, kleinen Büros oder für die Gastronomie. Dank der Auswertung von Telemetriedaten können die Geräte per Fernzugriff individuell konfiguriert werden, sodass sie voll automatisch funktionieren.

Kann man das mal ausprobieren?

Ja! Das Bistro in der Römereschstraße Osnabrücks lädt ein, die vielfältige Bandbreite der vorhandenen Kaffeesorten und Profi-Geräte in ihrem täglichen Einsatz zu begutachten. Hier können Interessierte in entspannter Atmosphäre die gesamte Kaffeekompetenz des Hauses kosten, sich umfangreich beraten und sogar den eigenen Kaffee live vor Ort rösten lassen. Perfekter Kaffeegenuss ist für jedermann erlebbar und nach wie vor ein gutes Geschäftsmodell.

Über coffee perfect

Coffee perfect mit Sitz in Osnabrück bietet hochwertige Kaffeevollautomaten sowohl für Betriebe und Büros als auch für die Gastronomie. Zudem liefert der Kaffeespezialist eine große Auswahl an eigens gerösteten Kaffees und Produkten bekannter Hersteller. Neben einem Online-Shop und einer Beratungshotline verfügt das Unternehmen auch über ein Bistro mit integrierter Erlebniswelt für Familien (www.coffee-perfect.de).

