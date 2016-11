Flexiblere Arbeitszeiten Was sich nach dem Willen von Nahles bei Arbeitszeiten & Co. ändern soll

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will die Regeln für Arbeitszeiten lockern. Was die Änderungen für Arbeitgeber und Mitarbeiter bedeuten.

Flexiblere Arbeitszeiten und mehr Weiterbildung – damit will Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) den Arbeitsmarkt besser an die Digitalära anpassen. Den Plänen waren monatelange Diskussionen mit Verbänden, Experten, Gewerkschaften und Arbeitgebern vorangegangen. Am Dienstag wird Nahles ihre Vorstellungen gemeinsam mit einem Weißbuch zur Arbeit 4.0 präsentieren. Was im Einzelnen geplant ist:

Experimentierphase

In einer zweijährigen Probephase soll flexibleres Arbeiten erleichtert werden. Wenn sich Tarifpartner darauf einigen, sollen gesetzliche Vorgaben begrenzt gelockert werden können. Tarifpartner sollten vereinbaren können, für welche Gruppen und unter welchen Bedingungen Öffnungen bei der Arbeitszeit denkbar seien.

Flexiblere Arbeitszeiten

Ein Arbeitnehmer soll mit dem Arbeitgeber darüber verhandeln können, zum Beispiel morgens eine halbe Stunde später zu kommen, um das Kind zur Kita zu bringen. Der Chef soll das nur gut begründet ablehnen können.

Home Office

Auch Anstöße zur Erleichterung von Home Office sollen die Tarifpartner vereinbaren können. Wer zum Beispiel wegen der Kinder früher heimgeht und dann abends weiterarbeitet, bei dem könnte nach entsprechenden Vereinbarungen die Spätschichtzulage wegfallen.

Rückkehrrecht auf Vollzeit

Ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit in eine frühere volle Arbeitszeit soll es vor allem Frauen erleichtern, nach einer Familienphase wieder komplett in den Job einzusteigen.

Erwerbstätigenkonto

Nahles will ein Guthaben für jeden Arbeitnehmer – damit soll Zeit für Weiterbildung oder familienbedingte Auszeit finanziert werden. Vorausschauend soll Weiterbildung finanziert werden, die absehbare Anforderungen an die Arbeitnehmer betrifft.

Pflichtversicherung für Selbstständige

Gerade in der Internetwirtschaft sind viele Soloselbstständige tätig – Nahles will für sie eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rente.

Qualifizierung

Die Bundesagentur für Arbeit soll bundesweit Weiterbildungsberatung anbieten. Das soll in jeder Arbeitsagentur aufgebaut werden.