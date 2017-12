Ausstattung? Größe? PS? Am Ende zählt bei Firmenwagen und -flotten doch oft der Preis. Diese 16 Neuwagen kosten weniger als 10.000 Euro.

Autos werden immer teurer: Nach Studien der Universität Duisburg-Essen hat der durchschnittliche Neuwagen in Deutschland Ende des vergangenen Jahres 31.400 Euro gekostet – mehr als doppelt so viel wie 1990. Doch für einen Neuwagen muss man nicht so tief in die Tasche greifen. Denn zumindest ein paar Modelle nehmen Rücksicht auf die angespannte Kassenlage vieler Kunden und trotzen diesem Trend mit Grundpreisen, die noch knapp vierstellig sind – selbst wenn man auch bei ihnen mit stärkeren Motoren und mehr Ausstattung die Preisleiter natürlich nach oben klettern kann.

Die Billigversionen haben vielleicht wenig Luxus und Prestige. Aber sie bieten Erstbesitz für Gebrauchtwagen-Preise und damit zum Beispiel die volle Garantie.

