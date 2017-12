Das größte Kapital jedes Unternehmers ist seine Gesundheit. Immer mehr Kliniken bieten spezielle Untersuchungen. Welche Angebote sinnvoll sind. Plus: Insgesamt zwölf medizinische Voruntersuchungen in ganz Deutschland zu gewinnen.

Heiko Nocke ist 50 Jahre alt und macht sich Sorgen. „Hoffentlich ist alles in Ordnung“, sagt der Aufsichtsrat der Softship AG, die Com­puterprogramme für die Schifffahrt ­erstellt. Gerade hat er seinen Gesundheitszustand im Hamburger Dia­gnostik Zentrum Fleetinsel (DZF) untersuchen lassen – mit einem Check-up speziell für Unternehmer und Führungskräfte. Jetzt folgt das Warten auf die Ergebnisse. Die Anspannung ist greifbar: „Immerhin gehöre ich zu einer Risikogruppe.“

Stress, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung: Unternehmer arbeiten viel und stehen unter Dauerstrom. Eine Extrembelastung für den Körper. Außer den typischen Bürokrankheiten wie Schulter-, Nacken- und Kopfschmerzen kann vor allem Stress gravierende Gesundheitsschäden ver­ursachen. Vorsorge ist deshalb ein Muss für Unternehmer: Schließlich stehen sie mit ihrer Existenz für ihre Firma ein. Aber deshalb für mehrere Tage in ein Krankenhaus gehen, um sich durchleuchten zu lassen?

Für mehr Leistung

Für einen bewussten Umgang mit der eigenen Leistungsfähigkeit gibt es gute Vorbilder: Konzerne wie Metro, Philips oder Volkswagen bieten ihren Führungskräften schon jetzt medizinische Vorsorgeuntersuchungen. Jeder dritte Manager in Deutschland nimmt dieses Angebot an. Auch viele Unternehmer lassen sich inzwischen regelmäßig untersuchen. „Im Rahmen des Risikomanagements ist das auch eine Frage der Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber, denn als Chef bin ich Dreh-, Angelpunkt und Impulsgeber“, sagt Christian Wiemer. Der 52-Jährige ist Geschäftsführer von Geholit und Wiemer, einem Lack- und Kunststoff-Chemie-Unternehmen aus Graben-Neudorf. Seit sechs Jahren besucht er das IAS-Prevent-Vorsorgezentrum in Baden-Baden. Für ihn steht fest: „Wer seine technischen Geräte wartet, sollte das auch bei sich selbst tun.“

Das Bild vom männlichen Gesundheitsmuffel scheint überholt: Immer mehr Männer sorgen vor. Von einem nachhaltigen Trend spricht

Tomas Stein, ärztlicher Direktor am DZF. Norddeutschlands führende Vorsorgeklinik ist seit über zehn Jahren in der Früherkennung aktiv. „Die Zahl unserer Patienten wächst jährlich um rund 20 Prozent, über 70 Prozent davon sind zwischen 40 und 60 Jahre alt“, sagt Stein.

Dass immer mehr Führungskräfte

den Rat der Spezialisten suchen, hat

auch wirtschaft liche Gründe. Denn

für Unternehmen sind Ausfälle auf

der obersten Leitungsebene schwer

zu verschmerzen – und vor allem

teuer. Gesundheitliche Probleme von

Mitarbeitern und Führungskräften

verursachen jährlich Kosten von rund

fünf Milliarden Euro, so eine Erhebung

der Bundesvereinigung der

Deutschen Arbeitgeberverbände.

Zukunftsforscher und Ökonom Leo

Nefiodow glaubt sogar, dass die Wettbewerbsfähigkeit

von Unternehmen in Zukunft maßgeblich davon abhängt,

inwieweit sie sich für die Gesundheit

der Mitarbeiter- vor allem

der Führungskräfte – engagieren.

Perfekter Service

Die Spezialisten in den weißen Kitteln

haben sich ihrer professionellen Kundschaft

angepasst und wissen, worauf

Geschäftsführer und Vorstände Wert

legen. „Das ist alles perfekt organisiert“, lobt DZF-Patient Heiko Nocke.

„Um 15 Uhr war alles schon überstanden.“

Und das trotz eines umfassenden Programms: Das Basispaket

reicht von Gefäß-, Herz-Kreislauf- und Lungendiagnostik bis hin

zu Hautcheck, Blutanalyse sowie Augen- und Ohrentest. „Zusatzuntersuchungen

wie Darmkrebsvorsorge

führen wir bei Bedarf durch“, erklärt

Bernd Dörflinger, Chef der Diagnoseklinik

München, mit 5.000 Patienten

jährlich Deutschlands größte Vorsorge-Institution.

Die Kosten für einen Basis-Check liegen je nach Anbieter und Leistung

zwischen 600 und 2.650 Euro. Eine

Investition, die sich rechnet. Oft lassen

sich so Krankheiten schon im

Frühstadium erkennen, bei rund

einem Prozent aller Untersuchten

werden sogar lebensbedrohliche

Symptome identifiziert. „Bei mir

konnte eine ernsthafte Erkrankung

frühzeitig erkannt und schnell erfolgreich

behandelt werden“, erinnert

sich Klaus-Dieter Fiebig, Inhaber der

Dockweiler AG in Neustadt-Glewe.

Der 62-jährige Chef von 250 Mitarbeitern

geht seit seinem 50. Geburtstag

jedes Jahr zur Vorsorge.

So sinnvoll eine Früherkennung

ist, es gibt auch Kritik an den Business-Check-ups. Manche Programme

seien „unnötig überladen und teuer“,

kritisiert etwa Vorsorgeexpertin Eva

Maria Bitzer, Leiterin des Arbeitsbereichs

Qualitätsmanagement am Institut

für Sozialmedizin, Epidemiologie

und Gesundheitssystemforschung

in Hannover. Auch Genomanalysen,

die das Erbgut nach möglichen

Krankheiten absuchen, seien fragwürdig

angesichts der enormen psychischen

Belastung bei einer schlechten

Prognose. „Deshalb muss ich

vorher überlegen, ob ich als 40-Jähriger

überhaupt wissen will, dass ich

mit 70 Jahren eventuell an Alzheimer

erkranke“, warnt Bitzer.

Geteilte Meinungen gibt es auch

über den Einsatz der Magnetresonanztomografie (MRT). Bei dieser

Methode durchleuchtet ein Kernspintomograf

den gesamten Körper in nur

15 Minuten. Bitzer: „Mit einer MRT-Untersuchung

wird eine Unzahl von

Befunden erhoben, die eigentlich

keine große Rolle spielen.“ Während

einige Kliniken diese Untersuchung

üblicherweise einsetzen, wird sie bei

anderen Anbietern nur bei dringendem

Verdacht durchgeführt.

Individuelles Erfolgserlebnis

Welche Kliniken solche Spezialuntersuchungen

anbieten, zeigt unsere Übersicht. Wichtig

dabei ist, dass einige Häuser die Vorsorge

standardisieren, andere setzen

auf individuelle Diagnostik. Und auch

die Anzahl der betreuenden Ärzte ist

unterschiedlich. „Bei uns werden die

Patienten bei einem Check-up von

mindestens sechs Ärzten aus verschiedenen

Fachrichtungen betreut“,

sagt Gerd Ludescher, ärztlicher Leiter

der Gesundheitszentren an der

Schlosspark-Klinik und deren Partnerklinik

Weissensee in Berlin.

Trotz der umfangreichen Tests –

in den meisten Fällen bleiben böse

Überraschungen aus. Das Diagnostik

Zentrum etwa verlassen rund 90 Prozent

der Patienten ohne ernsthaft en

Befund. So auch Heiko Nocke: „Zum

Glück ist alles in Ordnung“, freut sich

der Unternehmer. Eine Empfehlung

bekommt er dennoch: Er soll seinen

Lebensstil optimieren, um seine Körperwerte

dauerhaft zu verbessern.

Auch andere Kliniken geben wichtige

Tipps mit auf den Weg. „Wir empfehlen

unseren Patienten einen individuellen

Speiseplan und ein Sportprogramm,

Raucher und Bewegungsmuffel bekommen spezielle

Ratschläge“, sagt Ludger Ciré, Leitender

Arzt für das Programm Prevent

beim Institut für Arbeits- und

Sozialhygiene Stiftung in Karlsruhe.

Firmenleiter Nocke ist jedenfalls

überzeugt: „Check-ups sind eine gute

Sache. Und wenn ich die Empfehlungen

beherzige, dann gibt es auch

beim nächsten Mal keine schlechten

Nachrichten.“ Wie recht er hat, zeigt

eine aktuelle Studie: Die Werte vieler

Teilnehmer mit erhöhtem Risiko hatten

sich beim zweiten Check-up gegenüber

der Erstuntersuchung um knapp 40 Prozent verbessert.