Wenn die Leidenschaft von Unternehmern auf die leidenschaftslose / emotionslose / kalte Welt von Bankberatern trifft, liegt die notwendige Finanzierung schnell auf Eis. Doch inzwischen gibt es alternative Finanzierungswege für diese Unternehmer.

Die Leidenschaft von Dr. Lennart Wietzke liegt in der Weiterentwicklung hochpräziser 3D-Kameras. Diese Leidenschaft bringt seiner Firma Raytrix mittlerweile regelmäßigen Besuch von Managern bekannter Branchenriesen wie Samsung, Apple, Microsoft oder Bosch ein. Doch der Weg dahin war lang und steinig – vor allem finanziell.

Mit seiner komplett inhabergeführten Raytrix GmbH entwickelt, produziert und verkauft der promovierte Informatiker diese 3D-Kameras vorwiegend für industrielle Anwendungen, bei denen es um dreidimensionale Objekterkennung geht. Die Entwicklung kostet viel Geld – Geld, welches ihm keine Bank zur Verfügung stellen wollte. „Wer diese Kameras brauche? Ob er einen stabilen Absatzmarkt vorweisen könne? Und überhaupt, gibt es wirklich Kunden, die dafür Geld bezahlen wollen?“ – so klang es in den Gesprächen mit den skeptischen Bankberatern.

Raytrix tut das, was tausende mittelständische Unternehmen in Deutschland tun: brilliante Produkte herstellen, die nur wenige Spezialisten kennen, ohne die aber in unserer hoch technologisierten Wirtschaft wenig läuft. Und für die bei Banken mit ihren klassischen Bewertungsmodellen häufig keine Finanzierung zu haben ist.

Unternehmensfinanzierung mit Leidenschaft

Bei der schwierigen Suche nach einem Finanzierungspartner stieß der leidenschaftliche Unternehmer auf kapilendo – eine Plattform, die komplexe Unternehmensfinanzierungen für Mittelständler stemmt. Neben den maßgeschneiderten Finanzierungslösungen aus Krediten und Nachrangdarlehen gab es für den Hersteller von 3D-Kameras noch einen Grund sich für kapilendo zu entscheiden: die Visualisierung seiner Firma und seiner Produkte in Form eines Unternehmensfilms.

„Das Thema Visualisierung hat meine Wahl beeinflusst. Entscheidend dabei war, dass kapilendo einen Unternehmer-Film produziert und ihn als Darstellungsformat während der Kampagne verwendet. Mein Geschäftsmodell basiert ebenfalls auf Visualisierung. Diese Gemeinsamkeit mit kapilendo verbindet.“ (Dr. Lennart Wietzke, Raytrix GmbH)

Für jedes Unternehmen wird ein kurzer Videoclip produziert, in dem das Unternehmen vorgestellt und das Finanzierungsvorhaben erklärt wird. Nach erfolgreicher Finanzierung steht dieser Film den Unternehmen zur freien Verfügung, z.B. für die eigene Website-Einbindung oder zur Kundenansprache. Während der Finanzierungsphase dient der Unternehmensfilm dazu, private und institutionelle Anleger vom Geschäftsmodell des Unternehmens zu überzeugen.

1,5 Mio. Euro Finanzierung für Großaufträge

Die Leidenschaft, mit der die Finanzierungsplattform die Unternehmensprojekte begleitet, überzeugt den Raytrix-Gründer. Innerhalb weniger Tage investieren 994 Anleger die benötigten 1,5 Mio. Euro. Kurz darauf ist das Geld auf dem Konto und die vorliegenden Großaufträge können endlich abgearbeitet werden. Sie garantieren der Raytrix GmbH jährlich steigende Mindestabnahmen im zweistelligen Millionenbereich.

Die Geschäfte bei Raytrix laufen gut und die Großkunden geben sich am Geschäftssitz in Kiel die Klinke in die Hand. Die Herangehensweise, die Umsetzung und die Geschwindigkeit der Finanzierung bei kapilendo haben den Raytrix-Gründer so überzeugt, dass eine Anschlussfinanzierung bereits in Umsetzung ist. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und ein gutes Geschäft für alle Beteiligten, das sich die leidenschaftslosen Banken entgehen ließen.

