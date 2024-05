Wer mit Termingeschäften Verluste schreibt, kann diese eigentlich nur bis zu 20.000 Euro im Jahr absetzen. Doch ein Finanzgericht hält das für verfassungswidrig. Was Anleger jetzt tun müssen.

30. Mai 2024, 08:39 Uhr , von Katrin Dorn, aufgezeichnet von Reinhard Klimasch

Ab an den Schreibtisch: Kapitalanleger sollten gegen die ein­geschränkte Verrechnung in Steuerbescheiden Einspruch einlegen. © Getty Images

