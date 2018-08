16. November 2018, in Oberbergen Besuchen Sie mit uns das Weingut Franz Keller Schwarzer Adler

Fritz Keller gilt als einer der erfolgreichsten Winzer des Landes - auch, weil er seit 2007 Weine an Aldi verkauft. Wie der Unternehmer den Spagat zwischen Sternerestaurant und Discounter-Weinen schafft, erfahren Sie beim impulse-Netzwerktreffen am 16. November.

Hier feierte schon die Weltmeister-Elf von 1954 ihre inoffizielle Siegesfeier: Das Unternehmen „Franz Keller Schwarzer Adler“ steht für erstklassigen Wein und ein Restaurant, das seinen Michelin-Stern seit 1969 verteidigt. Doch das Gut ist nicht nur bekannt für Spitzenqualität, sondern auch für seine außergewöhnliche Architektur: Das Gebäude liegt versteckt in der Vulkanlandschaft im Kaiserstuhl, die grasbewachsenen Dächer fügen sich unauffällig in die umliegende Terrassenlandschaft ein.

Fritz Keller führt das Familienunternehmen in dritter Generation. Es war sein Vater, der 1954 die Weltmeister empfing, doch die Verbindung zum Fußball besteht bis heute: Fritz Keller ist Präsident des Bundesligisten FC Freiburg. Und heißt mit vollem Namen Fritz Walter Keller, benannt nach seinem Patenonkel, dem 54er-Weltmeister Fritz Walter.

Erfolgreicher Sprung in den Discounter

Seinen Erfolg hat Friz Keller auch dem Sprung in die Discounter zu verdanken: Seit 2007 verkauft er unter dem Namen „Edition Fritz Keller“ Weine an Aldi. Erfahren Sie beim impulse-Netzwerktreffen in Oberbergen, wie Keller der Spagat zwischen Premium- und Massenprodukten gelang, ohne die Glaubwürdigkeit der Marke aufs Spiel zu setzen – und wie er seine Mitarbeiter mit Techniken aus dem Fußball motiviert und ihnen Sinn stiftet.

Optional können Sie abends an einer Führung durch den Bergkeller teilnehmen und nach einem Aperitif ein Überraschungsmenü im Sternerestaurant genießen. Die Weinkarte bietet 2700 Weine aus aller Welt.

Das erwartet Sie beim Netzwerktreffen bei Franz Keller Schwarzer Adler in Oberbergen:

Lernen vom Fußball: Erfahren Sie von Fritz Keller persönlich , wie Sie Förder- und Motivationstechniken aus dem Spitzensport auch für Ihre Mitarbeiterführung nutzen können.

, wie Sie Förder- und Motivationstechniken aus dem Spitzensport auch für Ihre Mitarbeiterführung nutzen können. Der Spagat zwischen den Zielgruppen: Bekommen Sie von Fritz Keller konkrete Ideen und Tipps , wie Sie Premium- und Massenprodukte anbieten können – ohne Ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen.

, wie Sie Premium- und Massenprodukte anbieten können – ohne Ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen. exklusive Einblicke bei einer Führung durch das Weingut, das nicht nur durch Spitzenweine, sondern auch durch eine außergewöhnliche Architektur hervorsticht.

bei einer Führung durch das Weingut, das nicht nur durch Spitzenweine, sondern auch durch eine außergewöhnliche Architektur hervorsticht. Optional: Abends eine Führung durch den Bergkeller inklusive Aperitif und anschließendem Abendessen mit Überraschungsmenü im Restaurant Schwarzer Adler – ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern.

Netzwerken: Wie bei allen impulse-Netzwerktreffen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen und Ideen mit anderen Unternehmern zu besprechen.

Das Treffen findet am 16. November 2018 von 10 Uhr bis 16 Uhr bei Franz Keller Schwarzer Adler in Oberbergen statt.

Achtung: Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. impulse-Abonnenten zahlen 99 Euro, alle anderen 299 Euro. Klicken Sie hier, um sich zum Netzwerktreffen bei Franz Keller anzumelden.