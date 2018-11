22. Februar, in München Besuchen Sie mit uns die Porzellan Manufaktur Nymphenburg

Handwerk-Luxus gegen Massenware: Die Porzellan Manufaktur Nymphenburg muss sich gegen Billigprodukte behaupten. Wie dem Unternehmen das im Direktvertrieb gelingt, erfahren Sie beim impulse-Netzwerktreffen am 22. Februar.

Wie macht ein Porzellanhersteller potenzielle Kunden auf seine Produkte aufmerksam? Mit einem Nashorn namens Clara – so jedenfalls bei der Porzellan Manufaktur Nymphenburg in München.

Das Nashorn aus Porzellan ist für Geschäftsführer Anders Thomas ein wichtiges Kommunikationstool, ein Türöffner für Gespräche über seine Produkte. Schon im 18. Jahrhundert standen Vorgänger von Clara als sogenanntes Conversational Piece auf Tischen, damit Gäste über das Tier miteinander ins Gespräch kamen. Heute steht Clara eher selten auf Tischen. Sie begleitet Anders Thomas auf Geschäftsreisen und Partys, war auch schon Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Die weltweit letzte Manufaktur, die Porzellan in Handarbeit produziert

Nymphenburg ist die letzte Porzellan-Manufaktur weltweit, die ihre Produkte in reiner Handarbeit herstellt. In Kooperationen mit Künstlern entstehen dabei nicht nur Geschirr und Tiere, sondern auch Schmuck, Totenköpfe, ein gekreuzigter Jesus oder ein Porzellan-Kate-Moss. Zu den Kunden der Manufaktur zählen seit ihrer Gründung 1747 der internationale Hochadel, Botschaften, Kirchen und Paläste. Die Produkte finden sich in Museen wie dem MoMA in New York.

Trotz hochrangiger Kundschaft hat die Manufaktur schwierige Zeiten hinter sich: Billigimporte aus Osteuropa und Asien überschwemmten den Markt, die deutsche Porzellanbranche steckte in der Krise. Die Porzellan Manufaktur Nymphenburg überlebte – obwohl sie bis heute darauf verzichtet, Werbung zu schalten. Stattdessen setzt die Manufaktur auf Direktvertrieb, wie Thomas ihn betreibt, weltweite Multiplikatoren und Mund-zu-Mund-Propaganda.

