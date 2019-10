Krokodile, Affen, Stachelschweine: Norbert Zajac hat das weltweit größte Zoogeschäft aufgebaut und zieht jährlich 1,2 Millionen Besucher an. Wie er Kundenerlebnisse schafft und das Firmenwachstum vorantreibt, erfahren Sie beim impulse-Netzwerktreffen in Duisburg.

Wer die Zoohandlung „Zoo Zajac“ im Duisburger Gewerbegebiet besucht, traut erst einmal seinen Augen nicht. In einer Halle so groß wie ein Baumarkt werden Tausende Haustiere verkauft, typische wie Hamster, Wellensittich und Kaninchen, aber auch exotische Arten. Darunter Krokodile, Weißbüscheläffchen, Pythons, Wüstenkrötenechsen, riesige Landkrabben und Mini-Haie.

Die Zoohandlung Zajac führt 200.000 Tiere

Der Laden ist laut Guinness-Buch der Rekorde die größte Zoohandlung der Welt. Auf 12.300 Quadratmetern sind 200.000 Tiere und 3000 Arten untergebracht, mehr als der weltweit artenreichste Zoo. 1,2 Millionen Besucher strömen jedes Jahr nach Duisburg. Zajac beschäftigt 190 Mitarbeiter – darunter auch Tierpfleger und Tierärzte.

Hinter dieser ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte steckt der Inhaber Norbert Zajac, Jahrgang 1954. Er wusste schon als Jungunternehmer, wie man Kunden begeistert. 1975 eröffnete Zajac sein Zoogeschäft und bot bald als einer der ersten Händler in Nordrhein-Westfalen Meerwasserfische an – in der damaligen Zeit eine Attraktion. Zajac machte sich schnell einen Namen in der Aquaristikszene. Viele Kunden auch außerhalb von Duisburg kauften bei ihm ein.

Zajacs Geschäft wuchs von 65 auf 12.000 Quadratmeter

Bei Fischen allein blieb es nicht: Es kamen Hunde, Katzen, Reptilien, Nagetiere und Vögel hinzu. Der anfänglich 65 Quadratmeter große Laden wuchs auf 500 Quadratmetern. 2004 bezog er im Duisburger Gewerbegebiet die Halle eines ehemaligen Fertigungsbetriebs, der heutige Firmensitz. Auch bei der Finanzierung seines Wachstums ging er kreative Wege, nachdem die Bank ihm Kredite verwehrte.

Zajac verfolgt immer dieselbe Strategie: Er will Vorreiter in seiner Branche sein. „Ich mache niemanden etwas nach, immer nur vor“, sagt der Unternehmer. Er versuchte von Anfang an, der Zoohändler mit den seltensten und exotischsten Tierarten zu sein. Zoo Zajac ist das einzige Geschäft in Deutschland, in dem Hunde verkauft werden, in dem man Faultiere beobachten kann oder als Kunde Papageien füttern darf.

