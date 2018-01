Du hast Spaß an Nutzwertjournalismus und interessierst dich für Themen rund um Selbstständigkeit und Unternehmertum? Dann bewirb dich! Wir suchen für unser Online-Team zum April 2018 auf ein Jahr befristet einen Redakteur oder eine Redakteurin.

Zum April 2018 suchen wir einen

Online-Redakteur (m/w)

für unsere Redaktion in Hamburg.

Anzeige

Wir, das ist die Impulse Medien GmbH, ein innovativer Verlag in Hamburg. Unser Herzstück ist das impulse-Magazin, das seit 1980 erscheint, damals noch im Gruner + Jahr Verlag. 2013 übernahm Chefredakteur Nikolaus Förster das Unternehmermagazin und gründete die Impulse Medien GmbH. Wir sind ein Team mit 40 Mitarbeitern, das gerne Neues ausprobiert und die Angebote des Verlags in den letzten Jahren stark ausgeweitet hat. Heute sind wir auf fünf Geschäftsfeldern aktiv: Magazin, Buch, Digital, Akademie und Events. Mit dem Print-Magazin erreichen wir bei einer Auflage von 70.000 Exemplaren mehr als 230.000 Leser. Unsere Internetauftritt, impulse.de, erreicht im Monat gut 1 Million Page-Impressions.

Für unsere Online-Redaktion suchen wir zum April 2018 auf ein Jahr befristet einen Redakteur oder eine Redakteurin – gerne in Vollzeit, Teilzeit (min. 70 Prozent) ist möglich.

Das sind deine Aufgaben:

Du entdeckst und entwickelst Themen, die für Unternehmer und Selbstständige von hoher praktischer Relevanz sind. Die Inhalte können unter anderem aus den Bereichen

Mitarbeiterführung, Marketing, Unternehmensstrategie, Selbstmanagement oder Recht und Steuern kommen.

Mitarbeiterführung, Marketing, Unternehmensstrategie, Selbstmanagement oder Recht und Steuern kommen. Du recherchierst und erstellst Beiträge für unsere Website und optimierst Artikel für Suchmaschinen.

Du baust und verschickst Newsletter.

Als Teil des impulse-Teams entwickelst du neue crossmediale Formate.

Du hast die Möglichkeit, dich mit deinen journalistischen Kompetenzen bei den verschiedenen Angeboten der impulse-Akademie einzubringen, durch Moderationen oder

die Mitarbeit an inhaltlichen Konzepten, etwa für Online-Seminare.

Das bringst du mit:

Du hast Spaß an Nutzwertjournalismus und interessierst dich für Themen rund um Selbstständigkeit und Unternehmertum.

Du hast eine solide journalistische Ausbildung und kannst Themen selbstständig, schnell und textsicher umsetzen.

Du bringst im besten Fall schon Berufserfahrung als Redakteur/in und Erfahrung mit Suchmaschinenoptimierung mit.

Du bist ein/e echte/r Teamplayer/in und kommunikationsstark. Unsere Digitalredaktion sitzt nämlich nicht nur in Hamburg, wir arbeiten teilweise auch von verschiedenen Standorten aus

zusammen, kommunizieren über unseren Chat und unser Videokonferenz-Tool.

zusammen, kommunizieren über unseren Chat und unser Videokonferenz-Tool. Du hast Spaß daran, dich mit Deinem journalistischen Handwerk auch in die Ausbildung unserer Volontäre einzubringen.

Du beobachtest neue Trends im Journalismus und bildest dich aus eigenem Antrieb laufend weiter.

Das bieten wir dir:

Wir bieten dir einen Arbeitsplatz in einem wachsenden Medienunternehmen. Unser Team ist sehr innovationsfreudig – wir setzen gute Ideen und Projekte schnell in die Tat um. Uns verbindet der Wunsch, kreativ, selbstständig und auf Vertrauensbasis miteinander zu arbeiten. Wir setzen auf ein konsequentes Wissensmanagement, um gemeinsam besser zu werden, und integrieren neue Kollegen schnell in unser Team.

Konnten wir Dein Interesse wecken?

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

Nicole Basel, Digitalchefin

basel.nicole@impulse.de