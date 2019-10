impulse stellt ein Wir suchen eine Studentische Hilfskraft (m/w/d)

Kommst du zu uns ins Team? Wir suchen ab sofort eine studentische Hilfskraft (m/w/d) für unser Akademie-Team in Hamburg.

Wir suchen Verstärkung und zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Studentische Hilfskraft (m/w/d) für unser Akademie-Team

am Standort Hamburg.

Anzeige

Das sind wir:

Die Impulse Medien GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Herzstück ist das impulse-Magazin, das 1980 erstmals bei Gruner + Jahr erschien. 2013 übernahm Chefredakteur Nikolaus Förster das Unternehmermagazin im Zuge eines Management-Buy-outs und gründete die Impulse Medien GmbH. Seitdem haben wir die Angebote des Verlages stark ausgeweitet. Heute umfasst impulse fünf Geschäftsfelder: Magazin, Buch, Digital, Events und Akademie.

In der 2014 gegründeten impulse Akademie bieten wir Unternehmern ein vielfältiges Angebot mit rund 35 Seminaren im Jahr, verschiedenen E-Learning-Angeboten, kundenspezifischen Coachings und zahlreichen Veranstaltungen.

Dein Aufgabengebiet:

Du unterstützt das Akademie-Team bei diversen administrativen Aufgaben

Du übernimmst den Auf- und Abbau unserer Seminare selbstständig

Du bist kompetenter Ansprechpartner für unsere Seminarteilnehmer

Du arbeitest mit verschiedenen Systemen wie unserer Kundendatenbank oder auch unserem Shopsystem

Das bringst du mit:

Ein ausgeprägtes Organisationstalent und Freude im Kundenkontakt

Sicheres, freundliches, offenes und professionelles Auftreten – auch auf Veranstaltungen

Genauigkeit und Liebe zum Detail bei der Erstellung der Seminarunterlagen

Erfahrung in der Hotellerie, Gastronomie oder Eventmanagement sind von Vorteil

Kommunikationsstärke, eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität

Das bieten wir dir:

Wir sind ein innovationsfreudiges Team – und setzen gute Ideen und Projekte schnell in die Tat um. Wir bieten ein Arbeitsumfeld, in dem man sich weiterentwickeln und schnell mehr Verantwortung übernehmen kann. Uns verbindet der Wunsch, kreativ, selbstständig und auf Vertrauensbasis miteinander zu arbeiten, in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien.

Unseren Studenten bieten wir 12 Euro pro Stunde und planbare Arbeitszeiten von Montag bis Freitag zwischen 8.00 bis 21.00 Uhr.

Konnten wir dein Interesse wecken?

Dann sende uns eine kurze Bewerbung – gern auch als E-Mail an:

Impulse Medien GmbH

Ina Hemeyer

Hammerbrookstraße 93

20097 Hamburg

hemeyer.ina@impulse.de