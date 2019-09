Verpassen deutsche Wirtschaftsunternehmen den Absprung in die Digitalisierung? Es scheint, als sehe es nicht gut aus. So gibt der Digitalverband Bitkom an, dass nur ein Viertel der Unternehmen unter 100 Mitarbeitern über Arbeitsgruppen verfügen, die sich speziell mit Themen der Digitalisierung von Unternehmen und dessen Angeboten beschäftigen.

Cloud-Lösungen und andere Technologien sind wichtige Faktoren einer digitalen Strategie. Nicht zu vergessen sind die ebenfalls notwendige Offenheit der Mitarbeiter und der Unternehmensleitung gegenüber technologischen Veränderungen. Gleichzeitig wird der Mittelstand mit Themen rund um neue Technologien nicht alleine gelassen: IT-Ressourcen und Beratungskompetenzen sind für jeden vorhanden und lassen sich gemeinsam mit Erfolg bewältigen. So stellt beispielsweise SAP mit über 17.000 Partnern, darunter auch die All for One Group als strategischen Partner, weltweit intelligente Lösungen aus der Cloud für mittelständische Unternehmen für fast jeden Zweig der Industrie bereit.

Champions League der Digitalisierung

