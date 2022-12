Kleine und mittlere Unternehmen prägen die deutsche Wirtschaft: Laut Statistischem Bundesamt zählen rund 2,5 Millionen Unternehmen zu den KMU, bei 2,1 Millionen Unternehmen handelt es sich um Bestandskunden der Telekom. KMU machen nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung 99,6 Prozent der Unternehmen in Deutschland aus und stellen laut Statista etwa 55 Prozent aller Arbeitsplätze zur Verfügung. KMU erwirtschaften rund ein Drittel aller Umsätze in Deutschland. Auch die Politik lobt kleine, kleinste und mittlere Unternehmen regelmäßig als Rückgrat der deutschen Wirtschaft bei Wertschöpfung, Beschäftigung und Ausbildung. Aber ausgerechnet kleine Unternehmen fühlen sich bei einem der drängendsten Probleme alleingelassen: bei der Digitalisierung. Für dieses Klientel gibt es kaum Beratungsangebote. Für große IT-Dienstleister sind sie als Kunden nicht lukrativ genug. Kleinere Beratungshäuser spezialisieren sich häufig auf Einzelthemen und können nur selten die Digitalisierung als Gesamtpaket anbieten.

Und so beschäftigen viele Kleinunternehmer Fragen, auf die sie nur unter Mühen Antworten finden: Welche digitale Ausstattung braucht mein Betrieb? Ist meine Firma für Cloud-Dienste zu klein? Und welche Cloud passt zu meinem Geschäft? Wie profitiere ich von einem smarten Kassensystem? Ist die ganze Transformation für mich nicht ohnehin zu unsicher, weil ich keine Security-Expertise besitze? Und wie verhalte ich mich wirklich datenschutzgerecht?

Digitalisierung braucht Beratung

Komplexe Digitalisierungslösungen lassen sich nicht einfach online ordern, dazu sind sie zu beratungsintensiv. Besonders dann, wenn verschiedene Services ineinandergreifen sollen. Daher schließt die Telekom die Informationslücke und berät ab sofort kleine Unternehmen und Selbstständige in mehr als 190 Telekom Shops in ganz Deutschland. Also überall dort, wo die KMUs arbeiten und unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskunden handelt. Die Shops bieten dabei Beratung aus einer Hand zu allen Themen und Produkten rund um IT, TK, Mobilfunk und Digitalisierung.

Interessierte können online einen Beratungstermin vereinbaren – und erhalten damit eine persönliche Fachberatung und umfassende Tipps rund um digitale Services. Die Mitglieder der Beratungsteams sind für alle Fragen offen, analysieren gemeinsam mit dem Geschäftskunden die Ausgangslage und den digitalen Reifegrad des Unternehmens. Auf dieser Grundlage ermitteln die Beratenden der Telekom dann, welche der Kunde einleiten sollte, um sich neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Das kann beispielsweise ein Highspeed-Glasfaseranschluss sein, der viele Technologieanwendungen überhaupt erst ermöglicht oder Collaboration-Tools, um die Zusammenarbeit mit den Lieferanten zu verbessern. Andere Unternehmen wollen sich im ersten Schritt besser gegen Hacker schützen oder mehr darüber erfahren, wie eine professionelle Web-Präsenz aussieht. Etliche dieser Lösungen können die Unternehmer gleich im Shop testen – etwa Security- oder Cloudlösungen.

Komplettservice für KMU

Die Telekom garantiert persönliche Beratung und Komplettservice aus einer Hand. Das heißt, dass der Kunde auch bei späteren Terminen wieder auf dieselbe Expertin oder denselben Spezialisten trifft. Entscheidet sich ein KMU noch im Shop für eine bestimmte Lösung, prüft der technische Außendienst danach vor Ort, ob die Voraussetzungen stimmen und das Unternehmen den digitalen Service problemlos nutzen kann.

Individuelle Beratungstermine lassen sich online unter https://geschaeftskunden.telekom.de/geschaeftskunden-beratung-im-telekom-shop vereinbaren.

