Die in Düsseldorf ansässige Provinzial Rheinland geht mit der Cloud neue Wege und setzt für die Speicherung ihrer sensiblen Kundendaten auf die Microsoft Cloud Deutschland. Der Versicherer gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe und bietet umfassenden Versicherungsschutz für Privat- und Gewerbekunden.

Risiken einschätzen und absichern – das ist das Kerngeschäft der Versicherungsbranche. Sichere und nachhaltige Lösungen sind der Provinzial Rheinland aber nicht nur auf Kundenseite wichtig: Um die Effizienz der IT-Infrastruktur zu erhöhen, verlagert das Unternehmen immer mehr Daten in die europäische und deutsche Cloud von Microsoft.

Die Microsoft Cloud Deutschland steht für ein Angebot, mit dem Kunden ihre Daten ausschließlich in Rechenzentren in Frankfurt/M. und Magdeburg speichern und verarbeiten können. Der Datenzugriff wird über ein Treuhändermodell abgesichert.

Wir sprachen mit Patric Fedlmeier, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands bei der Provinzial Rheinland und zuständig für das Ressort IT, über die Vorteile der Cloud für eine Branche, die durch besonders hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit geprägt ist.

Welche Beweggründe gab es bei der Provinzial Rheinland, sich nach Cloud-Lösungen umzusehen?

Patric Fedlmeier: „Wir haben festgestellt, dass unsere massiven Wachstums- und Performance-Anforderungen nur mit sehr hohen Investitionen in neue Hardware bewerkstelligt werden können. Elastizität und beliebige Skalierbarkeit werden dabei immer wichtiger und sind in den beiden eigenen Rechenzentren auf Dauer nicht mehr kostengünstig darzustellen.“

Wie wird bei Ihrer Cloud-Plattform die Rechtssicherheit gewährleistet?

„Wir hatten einen weiteren großen und mehrere regionale Anbieter im Blick. Doch nur Microsoft konnte uns die Sicherheit bieten, die wir brauchen. Microsoft kann mit seiner europäischen Cloud Zertifizierungen vorweisen, die in der Branche wichtig sind.“

Sie haben kürzlich ein neues Provinzial-Kundenportal für die S-Direkt, eine Tochter der Provinzial Rheinland, entwickelt. Inwiefern kam die Cloud dabei zum Tragen?

„Für uns war klar, dass bei so einem modernen und zukunftsweisenden Portal nur modernste Technologie infrage kommt. Damit stand fest, dass wir die IT-Infrastruktur aus der Microsoft Cloud beziehen werden. Hier liegen genau die Werkzeuge, die agile Entwicklungen ermöglichen.“

Es liegt in der Natur der Sache, dass auf Kundenportalen auch sensible Daten gespeichert werden. Wie passt die Cloud zu Ihren hohen Datenschutzanforderungen?

„Die Kundendaten für das neue Portal speichern wir ebenfalls in der Cloud – und zwar in der Microsoft Cloud Deutschland. In der deutschen Versicherungslandschaft sind wir damit einer der Vorreiter. Die Daten werden nur in Deutschland gespeichert, zudem kontrolliert T-Systems International als Datentreuhänder den Zugriff auf die Kundendaten und unterliegt vollständig der deutschen Rechtsprechung. Damit erfüllen wir die Auflagen der für uns relevanten Aufsichts- und Regulierungsbehörden.“

Welchen Rat würden Sie anderen Unternehmen mit auf den Weg geben, die derzeit Cloud-Lösungen für ihre Anforderungen evaluieren?

„Es ist keine Frage mehr, ob man in die Cloud geht, sondern nur noch, wann und wie.“

