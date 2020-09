Die DIGITAL X unterstützt seit Jahren den deutschen Mittelstand bei der digitalen Transformation. Wie die Veranstaltung die Krise als Chance nutzte, um sich selbst einem tiefgreifenden digitalen Wandel zu unterziehen

DIGITAL X unterstützt Mittelständler bei der Digitalisierung

Die DIGITAL X wurde durch die Deutsche Telekom ins Leben gerufen und hat zum Ziel, kleine und mittelständische Unternehmen auf dem Weg der Digitalisierung zu begleiten. Mehr als 200 nationale und internationale Partner engagieren sich mittlerweile in diesem branchenübergreifenden Format, was die DIGITAL X zu Europas größter Digitalisierungsoffensive macht. Die Beteiligten – Vertreter aus Wirtschaft, Unternehmen, Politik und Verbänden – profitieren dabei von der Möglichkeit, voneinander zu lernen, sich zu digitalen Best Practices auszutauschen und Networking zu betreiben. Das Motto lautet „Vernetzen, austauschen und voneinander lernen“.

Digitale Transformation eines Großevents – Die DIGITAL X DIGITAL EDITION

Auch die Telekom musste in diesem Jahr umdenken. Als im März aufgrund rasant steigender Corona-Zahlen sämtliche physische Großevents abgesagt werden mussten, stand die Auftaktveranstaltung in Berlin nur wenige Tage bevor. Auch die beiden Folgeevents in Bochum und Hamburg waren bereits organisiert. Aufgrund der Corona-Einschränkungen beschloss die Telekom kurzerhand, mit mutigem Beispiel voranzugehen und die DIGITAL X in eine komplett virtuelle DIGITAL EDITION zu transformieren. „Das Format war ein voller Erfolg. Wir waren bereits im vergangenen Jahr begeistert, dass insgesamt rund 50.000 Entscheider an unseren sechs Lokalevents und der zweitägigen Abschlussveranstaltung teilgenommen hatten. In diesem Jahr lockten bereits die beiden ersten beiden virtuellen Events der DIGITAL X rund 25.000 Teilnehmer an“, so Thomas Spreitzer, verantwortlich für den Vertrieb KMU und Marketing Geschäftskunden bei Telekom Deutschland. „Das zeigt, welche Relevanz die Initiative hat.“

Digitales Format eröffnet neue Chancen

Der hohe Arbeitsaufwand hat sich gelohnt. So war beispielsweise Edward Snowden aus seinem Exil in Russland zugeschaltet und sprach über das Recht auf Datenschutz und über den sicheren Umgang mit privaten Daten als globales Anliegen. „Mit Edward Snowden als Speaker wollten wir zeigen, dass unkontrollierbare Dinge, die uns zu Innovation zwingen, auch positive Aspekte beinhalten können“, kommentiert Thomas Spreitzer die Sprecherwahl. „Zu einem physischen Event hätten wir Herrn Snowden bekanntermaßen nicht persönlich einladen können. Im neuen, virtuellen Format hingegen haben wir diese einmalige Chance direkt ergriffen.“

Virtuelle Bühnen der DIGITAL X DIGITAL EDITION schaffen Großveranstaltungsatmosphäre

Auch auf der virtuellen Plattform herrschte Event-Atmosphäre. Auf sechs virtuellen Bühnen hielten hochkarätige Sprecher wie, Tim Höttges, CEO Deutsche Telekom, Mario Ohoven, Präsident des BVMW, Achim Berg, Präsident des Verbandes Bitkom, Wladimir Klitschko, ehemaliger Profiboxer und Entrepreneur sowie Lea-Sophie Kramer, die Gründerin von Amorelie, spannende Keynotes zu aktuellen Themen. Diskutiert wurden unter anderem Business Continuity Management in der Krise, Unternehmergeist, New Work sowie das Konjunkturpaket zur Digitalisierung des deutschen Mittelstandes. In den Breakout-Sessions wurden Themen wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz, den neuen Funkstandard 5G und dessen Potenzial, IT Security im Unternehmen sowie Data Analytics für den Mittelstand greifbar gemacht. Außerdem wurde der IoT Hub der neu gegründeten Deutsche Telekom IoT GmbH vorgestellt und die Relevanz des Internets der Dinge für den industriellen Sektor aufgezeigt. Über den Live-Chat konnten Fragen zu Lösungen und Umsetzungsmöglichkeiten im eigenen Unternehmen gestellt werden.

Das große Finale der Digital X 2020 findet am 19. und 20. November in Form einer hochinteressanten Hybridveranstaltung statt. Die Details dazu werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Die offizielle Seite zum Event sowie das Anmeldeformular finden Sie unter https://digital-x.eu/koeln/.

Alle Informationen zur Digitalisierungsinitiative DIGITAL X gibt es unter https://telekom.com/digitalx/

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.