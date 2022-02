Sie wollen Ihre Geschäftspost schneller und bequemer verschicken? Dann sollten Sie sich den E-POST MAILER der Deutschen Post mal genauer ansehen. Denn mit dem praktischen Tool können Sie Briefe digital schreiben und abschicken. Zugestellt wird über den Postweg. So sparen Sie Kosten und Aufwand.

Der große Vorteil unserer modernen, hoch technologisierten Arbeitswelt: Der Workflow läuft fast ausschließlich digital. Nur Briefe werden häufig noch klassisch versendet. Dabei ginge das auch einfacher, schneller und zuverlässiger. Möglich ist das mit dem E-POST MAILER der Deutschen Post. Er bringt Ihre Schreiben mit einem Klick in die Briefkästen Ihrer Kunden und Geschäftspartner. Wie das funktioniert?

Das Prozedere ist denkbar einfach: Unternehmen registrieren sich, Mitarbeiter laden das Programm herunter und installieren es auf ihrem Computer. Damit ist die digitale Einlieferung der physischen Briefe als eine Option im Druckmenü verfügbar.

Zahlreiche Varianten stehen zur Verfügung

Sie oder Ihre Mitarbeitenden können über dieses praktische Tool beliebige Schreiben versenden: Einzelsendungen, große Sendungsmengen, Rechnungen oder Serienbriefe. In aller Regel wird der ausgedruckte, kuvertierte und frankierte Brief bereits am nächsten Werktag zugestellt. Wählen Sie zwischen verschiedenen Optionen – das geht von Standardbrief bis Einschreiben. Somit kann Ihr Unternehmen auch rechtsverbindliche Schreiben verschicken, bei denen der Empfang dokumentiert werden muss. Zudem können Briefe international versendet werden.

Auch in Sachen Gestaltung gibt es allerhand Spielraum: Sowohl individuelle Vorlagen als auch Farbdruck oder beidseitiger Druck sind möglich und es steht eine Funktion für die Automatisierung von Überweisungsträgern zur Verfügung.

Digital erstellen – postalisch versenden

Mit dem E-POST MAILER können Sie nun bequem von zuhause aus – und rund um die Uhr – Ihre Geschäftspost versenden und müssen diese nicht mehr selbst frankieren und einwerfen. Wenn Sie Briefe auf diese Weise verschicken, sparen Sie neben Zeit auch Material- und Portokosten, weil Ausdruck, Kuvertieren, Frankieren und Versenden komplett über die Deutsche Post erfolgen.

Die Preisstruktur ist denkbar einfach und günstig. Sie können Briefe schon ab 60 Cent (zzgl. MwSt.) verschicken, inklusive Porto, Druck und Material. Gut zu wissen: Es gibt auch einen Tarif ohne monatliche Grundgebühr, Kosten fallen dann nur für die tatsächlich versendeten Briefe an.

Perfekt fürs Homeoffice

Die Mitarbeiter müssen sich also künftig nicht mehr um die zahlreichen Schritte beim Briefversand kümmern. Mit dem E-POST MAILER sind die Zeiten vorbei, in denen sie Briefe ausdrucken, ordentlich falten und in ein Kuvert zwängen mussten. Fragen wie: „Funktioniert der Drucker? Welches Gewicht hat der Brief? Sind passende Briefmarken vorhanden?“ fallen damit weg, denn man benötigt ja weder einen Drucker noch Briefumschläge oder -marken. Auch der tägliche Gang zur Postfiliale oder zum Briefkasten wird ihnen abgenommen. Das entlastet Ihre Belegschaft, sie kann sich auf andere Aufgaben konzentrieren.

Ein weiterer wichtiger Vorteil in der heutigen Zeit: Mitarbeiter können die Geschäftspost auch einfach von zuhause aus erledigen und müssen nicht zum Versenden in die Firma kommen. Last but not least: Dank GoGreen werden Briefe durch Investitionen in internationale Klimaschutzprojekte klimafreundlich zugestellt.

FAZIT

Ob im Home-Office oder am Arbeitsplatz – mit dieser Desktop-Lösung wird Geschäftspost ganz unkompliziert versendet. Sozusagen mit einem Mausklick. Dabei ist der Versand der Post zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich – es braucht nur einen Internetzugang. Testen Sie den E-POST MAILER. Profitieren Sie von unserem aktuellen Angebot:

Jetzt Preisvorteil sichern!

Sparen Sie bis zum 31.07.2022 die Grundgebühr beim Tarif 250+.

Bei einem Vertragsabschluss vom 01.02. bis 31.07.2022 im Tarif 250+ erstatten wir Ihnen für 6 Monate die Grundgebühr in Höhe von ≈ 90 €.

