Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Das können jetzt auch Marken und Unternehmen im CO-BRANDS Partner-Network. Das erste Online-Partnervermittlungs-Portal matcht kooperationswillige Marken und Unternehmen und unterstützt sie bei der Partnersuche.

Immer mehr Mittelständler und Start-ups setzen auf Kooperationen. Die Unternehmensberatung Deloitte hat 2017 in einer Studie Kooperationen zwischen Mittelstand und Start-ups untersucht. Rund 70% der befragten Mittelständler und Start-ups gaben an, dass Kooperationen relevant oder sogar sehr relevant für ihr Kerngeschäft sind. Dabei gestaltet sich die Suche nach geeigneten Kooperations- und Geschäftspartnern sehr aufwendig. In einer aktuellen Studie der Hamburger Kooperationsmarketing-Agentur connecting brands sagten 45% der befragten Marketingentscheider, dass der zeitliche und finanzielle Akquise-Aufwand, einen passenden Markenpartner zu finden, hoch oder sogar sehr hoch sei. Um die effiziente Partnersuche zu unterstützen, hat connecting brands mit dem CO-BRANDS Partner-Network ein neues, einzigartiges Kooperationsportal geschaffen. Das Portal bietet Marken und Unternehmen aller Branchen und Unternehmensgrößen die Möglichkeit, schnell und effizient geeignete Kooperations- und Geschäftspartner zu identifizieren und direkt Kontakt zu dem Ansprechpartner aufzunehmen. So wird die systematische Suche nach dem Wunschpartner deutlich vereinfacht.

Dabei werden die Unternehmen durch eine innovative Matchmaking-Software unterstützt, die die Mitgliederprofile auswertet und den besten Partner-Fit anhand eines Matchingpoint-Systems bewertet. Wie bei den bekannten Online-Partnervermittlungen werden dem Mitglied die potenziellen Partner mit dem höchsten Matching-Score angezeigt. Über das Portal kann dann direkt Kontakt zu dem Ansprechpartner der Partnermarke aufgenommen und im direkten Austausch geprüft werden, ob der Partner Interesse an der Kooperation hat und den Anforderungen entspricht. Nur wenn die Kontaktanfrage vom Empfänger bestätigt wird, werden die Kontaktdaten freigeschaltet und es fällt für den Anfrager eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 100 Euro an. Ansonsten sind Registrierung und Mitgliedschaft kostenfrei.

Das CO-BRANDS Partner-Network richtet sich an Unternehmen, die selber aktiv oder passiv Kooperationen anbieten und suchen, schwerpunktmäßig in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Media. Aber auch Partnerschaften in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Einkauf sowie Produktion können angebahnt werden. Vermittelt werden nicht nur Kooperationen auf Barter-Basis, sondern auch die Vermarktung von kooperationsähnlichen Leistungen mit Geldfluss. Dazu gehören u.a. die Vermarktung von Online- und Offline-Medien, Paketbeilagen, Promotion-, Produkt- und Markenlizenzen, Sponsorings, Kooperationen mit Testimonials und Influencern, Media for Revenue bzw. Equity Deals mit großen Medienhäusern oder gemeinnützige CSR-Kooperationen. Auch für Unternehmen, die nicht selber aktiv auf Partnersuche gehen wollen, aber trotzdem an Kooperationsanfragen interessiert sind, bietet das Portal den Vorteil, dass sie nur vorab-qualifizierte Anfragen erhalten.

Das CO-BRANDS Partner-Network bringt die Suche von Kooperations- und Geschäftspartnern ins digitale Zeitalter. Weitere Informationen und die kostenlose Anmeldung finden sich auf dem Portal unter: www.co-brands.network.

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.