Von A wie Autowerkstatt bis Z wie Zahnarzt - Nahezu jeder Gewerbetreibende kennt das Problem: Viele Terminanfragen per Telefon können gar nicht erst bearbeitet werden, weil sie außerhalb der Geschäftszeiten eingehen oder der Dienstleister sie schlicht während der Arbeit nicht entgegen nehmen kann. Ein praktisches Tool greift Ihnen unter die Arme und erleichtert den Arbeitsalltag.

In genau solchen Situationen hilft der TerminService von Das Telefonbuch weiter. Kunden können Termine bequem online, mobil oder per App, innerhalb der freigegeben Terminverfügbarkeiten vereinbaren.

Digitale Verknüpfung

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie den TerminService problemlos auf allen digitalen Unternehmensseiten integrieren können. Egal in welcher Branche Sie tätig sind, egal wie umfangreich Ihr Unternehmen aufgestellt ist, Sie können das innovative Tool beispielsweise ganz simpel auf Ihrem Facebook-Profil einbetten. Natürlich bleibt durch die automatische Synchronisation Ihr Kalender dabei immer auf dem neuesten Stand.

Bereits mehr als 500.000 Unternehmen in Deutschland bieten mittlerweile die praktische Terminvereinbarung über Das Telefonbuch an. Doch die Entlastung der Mitarbeiter ist nur einer von vielen essentiellen Vorteilen für Unternehmen: Effizientes Terminmanagement, eine Vielzahl digitaler Möglichkeiten und bessere Terminübersicht erleichtern vielen Gewerbetreibenden gewinnbringend den Arbeitsalltag und tragen letztlich zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit bei.

In drei Schritten zum professionellen Terminmanagement

Tragen Sie zunächst auf www.dastelefonbuch.de/Terminbuchung Ihre Daten in das Formular ein, um Ihr Unternehmen anzumelden. Legen Sie im zweiten Schritt fest, welche Zeiten und Leistungen Sie Ihren Kunden für die Online-Terminvereinbarung zur Verfügung stellen möchten. Sie können auch die für die Aufgaben zuständigen Mitarbeitern angeben. So gestaltet sich auch das Teammanagement deutlich effizienter. Im dritten und letzten Schritt integrieren Sie den TerminService in Ihr Unternehmensprofil auf www.dastelefonbuch.de sowie auf Ihren unternehmenseigenen Seiten im Web, zum Beispiel auf Ihrer Webseite und Ihren Social Media-Kanälen. Und schon können Ihre Kunden Termine direkt und in Echtzeit selbst buchen. Jederzeit und von überall.

Ein Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.